Instagram'da pek çok kullanıcı profilini gizliyor ve böylelikle fotoğraf ve videolarını tanımadığı kişilerden gizliyor. Peki; Instagram gizli profillere nasıl bakılır? Instagram gizli hesaplar nasıl görüntülenir?

Sosyal medya denilince milyonlarca kişinin aklına ilk olarak gelen Instagram'da açık ve gizli profil ayrımı bulunuyor. Açık profiller, herkes tarafından görüntülenebilirken, gizli profiller ise sadece hesap sahibi tarafından takip isteği kabul edilmiş kişiler tarafından görüntüleniyor. Pek çok kullanıcı ise, "Instagram gizli hesaplara nasıl bakılır ?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Instagram Gizli Hesaplara Nasıl Bakılır 2022?

Hesap sahibi tarafından yabancı kişilerin erişimine kapatılmış Instagram hesaplarına bakabilmek için pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımların bazıları paralı, bazıları ise ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır.

Bu hizmeti sunan platform ya da uygulamaların pek çoğunun işleyiş tarzı şu şekildedir; uygulama indirilir ya da tarayıcıdan web adresine giriş yapılır, gizli hesapları görüntülemek isteyen kişiler kendi Instagram hesaplarına giriş yapar ve görüntülemek istediği hesabın kullanıcı adını ilgili yere yazar. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasıyla gizli hesaplar görüntülenmeye açılır.

Ancak; bugüne kadar geliştirilmiş olan bu hizmeti sağlayan pek çok uygulama ya da web sitesi stabil çalışamıyordu. Ya uygulama kapanıyor, ya da hesabın bir kısmı gizli olarak kalmaya devam ediyordu. Ancak; sosyal medyada gündeme gelen iddialar sorunsuz çalışan yazılımların isimlerini verdi.

Gizli Hesaplara Bakma Uygulamaları Nasıl Çalışır?

Instagram gizli hesaplara bakma yazılımları kullanıcılarına, gizli Instagram hesaplarını görüntüleme imkanı veriyor. Ancak kimileri bu hizmeti stabil ve sorunsuz bir şekilde sağlıyorken, kimi yazılımlar büyük sorunlara yol açıyor. Etik dışı olmasına rağmen pek çok kullanıcı tarafından araştırılan işbu yazılımların pek çoğunun bir mobil uygulama üzerinde çalıştığı ve yakın tarihte Google Play Store ve App Store'da uygulamaların kullanıma sunulacağı duyuruldu.

3'ncü kaynak yazılım olarak adlandırılan bu yazılımların sunduğu hizmetin etik dışı olması ve kullanıcıların kendi hesaplarıyla giriş yapacak olması, sert eleştiri yorumlarına sebep oldu. Bazı kullanıcılar yazılımların sorunsuz olduğunu savunurkeni bazı kullanıcılar ise giriş yaptıktan sonra Instagram hesaplarının çalındığını, şifrelerinin değiştirildiğini, hesaplarının bot hesapları takip etmeye başladığını ya da hesaplarının Instagram tarafından kısıtlandığını belirtti.

Üçüncü kaynak yazılım olarak adlandırılan bu yazılımlar ile ilgili eleştiriler sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Uygulamaların Google Play Store ve App Store'de yer alıp alamayacağı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.