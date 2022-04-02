11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte iftar çadırlarında vatandaşa verilecek yemekler belli oldu. Ramazan çadırı menüsü görenleri acıktırdı. Öyle yemekler var ki! Resmen yok yok! İşte 2022 iftar çadırı menüsü...

11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte iftar çadırlarında vatandaşa verilecek yemekler belli oldu. Ramazan çadırı menüsü görenleri acıktırdı. Öyle yemekler var ki! Resmen yok yok! İşte 2022 iftar çadırı menüsü...

Bolluk ve bereketin ayı Nisan Ramazan'ı da beraberinde getirdi. Oruçların tutulduğu, sahurların yapıldığı ve iftar sofralarının hazırlandığı Ramazan ayında iftar çadırlarında vatandaşlara verilecek olan menü pek çok kişi tarafından merak edildi. 2022 İftar çadırı menülerinde neler var? Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar çadırı yemek menüleri...

İstanbul İftar Çadırı Yemek Menüsü

İftar çadırları geçtiğimiz iki sene boyunca koronavirüs nedeniyle kurulmamış ve vatandaş büyük özlem duymuştu. Vatandaşların hasretle beklediği Ramazan ayı 2022 senesinde iftar çadırlarını da beraberinde getirdi. İftar çadırlarındaki yemek menüsü ise oldukça merak edildi.

İftar saati iş yerinden evine yetişmekte güçlük çeken ve Ramazan ayında maddi zorluk çeken kişiler için kurulan Ramazan çadırları bu sene büyük rehabet gördü. İlginin oldukça fazla olduğu iftar çadırlarındaki yemek menüsü ise oldukça meral edildi. Nüfusu ile oldukça kalabalık olan şehrimiz İstanbul'da iftar çadırı menüsünde neler varı? 2022 İstanbul iftar çadırı menüsü...

Ankara İftar Çadırı Menüsü

Uzun süredir hasret kaldığımız Ramazan çadırları bu sene vatandaşın şenlenmesini sağladı. Her belediyenin kendi kararına bırakılan iftar çadırları şimdiden birçok şehirde kuruldu. Yemek menüsü ise oldukça merak edildi. Bolluk ve bereketin ayı olan Ramazan'da iftar çadırı menüsü ne oldu?

Ramazan ayında belediyelerin ilgilenmiş olduğu iftar çadırı menüleri vatandaşın yüzünü güldü. Menüde kavurma, çorba, pilav, iftariyelik, ayran ve tatlı olacağı belirlendi. Oldukça doyurucu ve kalablık bir menü olan Ramazan çadırlarında yemek dışında eğlenceler de düzenlenecek. Hacivat Karagöz gibi daha pek çok eğlencenin düzenleneceği Ramazan çadırları şimdiden çok sevildi.