Çiftçiler için sıfır faizli kredi imkanı var mı? Çiftçiler nasıl sıfır fazili kredi çekebilir? Ziraat Bankası'ndan çiftçiliğe başlayanlara kredi desteği! Hepsi ve daha fazlası haberimizin devamında...

Çiftçiler ve çiftçiliğe başlamak isteyen vatandaşlar, internette çiftçiler için sıfır faizli kredi araması yapıyor. Peki; çiftçiler sıfır faizli kredi alabiliyor mu?

Çiftçiler Sıfır Faizli Kredi Alabilir Mi?

Çiftçiler ve çiftçiliğe yeni başlayacak kişiler için kredi imkanı pek çok banka tarafından sunuluyor. Ancak yüksek faiz oranları ve ödeme planlarındaki katı kurallar nedeniyle çiftçiler kredi almaya çekiniyor. Ancak; Ziraat Bankası, uzun bir süredir olduğu gibi 2022- 2023 yıllarında da faizsiz kredi vermeye devam ediyor. Üstelik Ziraat Bankası'nın çiftçilere verdiği kredi desteği yüksek rakamlara da çıkabiliyor. Gerekli şartları sağlayan çiftçiler ve çiftçi adayları, Ziraat Bankası'ndan kredi alabiliyorlar. Pek; çiftçi kredisi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kredi Nasıl Alıınır?

Ziraat Bankası'nın çiftçilere ve çiftçi adaylarına verdiği krediden faydalanmak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler;

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olmak

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşıyor olmak

Kredi notunun yüksek olması ya da kredi almaya uygun olmaması

Sicil bozukluğu olmaması

Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış olması

En az lise mezunu olmak

Tarımsal faaliyet alanlarında bulunması, hizmet vermesi ya da belirli projeler ile hizmet verme aşamasına gelmesi

Çiftçi Belgesi'ne sahip olması

şeklinde sıralanmaktadır. Çiftçi kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin yukarıdaki şartları sağlaması, kredi almalarını kolaylaştıracaktır.

Ziraat Bankası Dışında Hangi Bankalar Çiftçilere Kredi Veriyor?

Her ne kadar, sıfır faiz, ödeme kolaylığı ve yüksek limitler sunuyor olsa da bazı durumlarda çiftçiler Ziraat Bankası'ndan kredi almak istemeyebilir ya da kredi başvuruları onaylanmayabilir. Bu noktada çiftçilerin kredi başvurusu yapabileceği başka bankalar da mevcuttur. Bu bankalar şu şekilde sıralanabilir;

Şekerbank

Şekerbank'ın çiftçilere verdiği tarım kredisi 60 aya kadar vade imkanı sunuyor. Ayrıca ödeme kolaylığı için aylık ya da yıllık ödeme yapmak mümkün kılınıyor

Denizbank

Denizbank 36 aya varan vade imkanı ile çiftçilere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Şubeye gitmeden; mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile başvuru yapılan kredi, düşük miktarlı olması sebebiyle acil nakit ihtiyaçlarında tercih ediliyor.