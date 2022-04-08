Son dönemin en çok takip edilen başarılı oyuncusu Hande Erçel, oyunculuğu ve özel hayatı ile gündemden düşmüyor. En çok merak edilenler arasında Hande Erçel'in aylık kazancı da bulunuyor. Peki Hande Erçel ne kadar kazanıyor?

Tv ekranlarının aranan ismi Hande Erçel, oynadığı ilk diziden itibaren sevenleri tarafından dizilerin aranan yüzü haline geldi. Dizilerde elde ettiği başarıların yanı sıra özel hayatı ile gündemden düşmedi. Yakın zamanda Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, yine özel hayatı ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Son olarak da adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Erçel'in hayatı sevenleri tarafından merak edilenler arasında.

2015 yılında Güneşin Kızları dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Hande Erçel, bu diziden sonra başarılı kariyerini sürdürdü. Her dönemin aranan ismi haline gelen Erçel, kısa zaman içinde iyi bir hayran kitlesi elde etti. Güneşin Kızları dizisi bittikten sonra da başrol olarak diğer pek çok dizilerde rol adlı. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolleri paylaştı.

Dizi setinde başlayan aşk sevenleri ve dizinin sıkı takipçileri tarafından çok sevildi. Dizi bittikten kısa süre sonra aşkın sona ermesi bazı takipçileri tarafından "Reklam aşkı mı?" iddialarına neden oldu. Bu ilişkinin ardından, kısa süre sonra Kaan Yıldırım ile adı anılan güzel oyuncu, özel hayatı ile gündemden düşmeyen isim haline geldi. Özel hayatının yanı sıra Hande Erçel'in kazancı da merak edilenler arasına girdi. Peki Hande Erçel aylık ne kadar kazanıyor?

Hande Erçel Ayda Ne Kadar Kazanıyor?

Güzel oyuncunun dizilerde oynamaya başladığı andan itibaren ekranlarda aranan yüz olması, takipçilerinde "Aylık kazancı ne kadar?" sorusunu uyandırdı. Diziler haricinde pek çok reklam firması ile anlaşarak reklamların da başrolü olan oyuncunun kazancı merak konusu haline geldi. Peki genç oyuncunun aylık geliri ne kadar?

Hande Erçel'in Aylık Geliri Ne Kadar?

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinden elde ettiği gelir ile Hande Erçel'in aylık kazancı çok merak edildi. İddialara göre Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisinden bölüm başı 100 bin TL gelir elde etti. Dizi boyunca aylık 400 bin TL'nin sahibi oldu. Bu iddialar sonucunda da Erçel'in aylık geliri bir kez daha gündeme geldi. Dizi haricinde oynadığı reklamlardan da sadece 4 ayda 3.5 milyon TL kazandığı iddialar arasındaydı.