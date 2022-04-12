Market zincirleri arasında oldukça popüler olan Banabi kurye alımları yapmaya başladı. Banabi kurye olma şartları açıklandı. Dolgun maaş ve güvenli iş alanı sağlayan Banabi iş sahibi olmak isteyen pek çok kişiye de müjdeli haber verdi. Peki Banabi Kurye Olma Şartları Nedir? Banabi Kurye Maaşları Ne Kadar? İşte detaylar...

Market zincirileri arasında en popüler marketlerden birisi olan Banabi çalışan alımlarına başladı. Hem dolgun maaş hem sigorta hem de bahşiş sisteminin olduğu Banabi moto kurye aramalarına devam ediyor. Motor ehliyeti olan ve bu işi yapabileceğini düşünen pek çok kişi gözlerini gelecek haberlere çevirdi. Banabi moto kuryelerinin aylık ne kadar maaş kazandığı da oldukça merak edildi. Banabi moto kuryeleri ne kadar maaş kazanıyor? Banabi moto kurye olabilme şartları nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ile dünyamız dijitalleşmeye devam ediyor. Markete gitmek istemeyen, aniden bir eksik olduğunu düşünen ve dışarı çıkacak hali olmayan milyonlarca insanın tercih ettiği Banabi iş arayan pek çok kişi mutlu etti. Moto kurye anlamında alanına birçok çalışan alan ve binlerce kişinin is sahibi olmasını sağlayan Banabi çalışan alımlarına devam ediyor. İş sahibi olmak isteyen birçok kişi gözlerini gelecek açıklamara dikmiş durumda. Banabi iş başvuru nasıl yapılır?

Banabi Çalışma Şartları Nedir?

Yemeksepeti Banabi moto kurye çalışma şartları şu şekilde yer almaktadır;

Kurye olarak daha önce benzer sektörlerde deneyimi olması

En az 6 ay önce alınmış A1 ehliyeti ya da en az 2 ay önce alınmış A – A2 ehliyetine sahip olması

Trafik kurallarına uyan, araç ve ekipman güvenliğini önemsemesi

Esnek çalışma saatlerine uygun olarak çalışabilmesi

2022 Banabi Maaşı Ne Kadar?

Banabi moto kuryesi olmak isteyen pek çok kişi Banabi şirketinin çalışanlarına sağlamış olduğu maaşı merak ediyor. Yemek ücreti, sigorta ve dolgun maaş veren Banabi iş isteyen birçok kişiye kapı oluyor. Bu sene de bünyesine binlerce moto kurye katan Banabi maaşları asgari ücret yükseldikçe yükseliyor. Son olarak çalışanlarına 10 TL. maaş veren Banabi bu maaşın yanında yemek ücreti, sigorta ve tanınan bahşileri de veriyor. Dijital olarak sipariş verilen Banabi'de sipariş veren kişiler kuryeye bahşiş de verebiliyor.

2022 Banabi Kurye Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kariyer.net üzerinden verilen Banabi moto kurye ilanları pek çok kişi tarafından değerlendiriliyor. İş arayan binlerce kişiye ekmek kapısı olan banabi'de iş ilanı sırasında iletmeniz gereken bazı evraklar ise şu şekilde yer alıyor;