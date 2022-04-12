Son zamanların en popüler marketleri haline gelen Getir kurye alımlarına başladı. Getir'in iş alımları için gözünü haberlere çeviren pek çok kişi Getir kuryeliği için hazır ol da beklemeye başladı. Peki Getir Kurye Olma Şartları Nedir? Getir Kurye Maaşları Ne Kadar? Getir alımları ne zaman? İşte detaylar...

Son zamanların en sık tercih edilen market zinciri Getir diğer marketlere kıyasla sadece evlere hizmetlerde bulunuyor. Fiziksel bir market olmayan ve sadece dijital alanlarda kullanabildiğimiz Getir kuryelerinin maaşı gündeme sık sık gelirken iş sahibi olmak isteyen binlerce insana müjdeli haber verildi. Popüler market Getir kurye alımlarına başlayacak.

Evdeki ihtiyaçlarımızın aniden bittiği ve dışarı çıkmak istemediğimiz anlarda telefonlarımızdan tek tıkla dilediğimiz her şeyi sipariş etmemizi sağlayan Getir kurye alımlarına başlayacak. Getir kuryelerinin maaşı, çalışma saatleri ve işe alınma şartları oldukça merak edilirken beklenen o açıklama geldi. Getir kuryelerinin maaşı ne kadar? Getir kuryeleri ne kadar kazanıyor?

Son zamanlarda kurulan Getir, Yemeksepeti, Trendyol Market gibi sektörler pek çok kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Maaş, sigorta derken oldukça iyi çalışam şartları sunan market zinciri Getir iş arayan binlerce kişinin de umudu oldu. Getir kuryeliğinde çalışmak isteyen kişiler alımların ne zaman yapıldığını ve işe alınmak için gerekli şartların neler olduğunu merak etti. Getir kuryesi olmak için gereken şartlar ise şu şekilde yerini aldı.

Getir Kuryesi Olma Şartları

Motor kullanmasını bilmesi, Sipariş teslimlerde hızlı olunması, Motorlu araç için ehliyete sahip olması, Siparişlerin eksiksiz ve düzenli teslim edilmesi

Siparişlerin oldukça yüklü şekilde yapıldığı Getir'de bazı hava şartlarında çalışan moto kuryelere izin veriliyor. Hem iş güvenliği hem güzel bir maaş hem de güvenilir bir sekörde olmak isteyen kişiler Getir kuryeliğine gözlerini çevirdi. Getir hakkında merak edilen bir diğer soru ise maaşları oldu. Peki 2022 Getir kurye maaşları ne kadar oldu?

2022 Getir Kuryeleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Getir'de moto kurye olmak isteyen kişileri en çok etkileyen şey ise bu işin maaşı. Çalışanlarına oldukça dolgun maaş veren Getir aynı zamanda bahşiş sistemiyle daha çok kazanılmasını sağlıyor. Çalışma saatleri de normale kıyasla oldukça uygun olan Getir'de çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

Getir kuryeliğinde motoru kendine ait olan çalışanlar aylık 10 bin TL. maaş alıyor. Aylık alınan 10 Bin TL. maaşın yanı sıra şirket çalışanların yemek parasını da karşılıyor. Ayrıca bahşiş sistemiyle ürün götürdüğü evlerden bahşiş kazanabilen moto kuryeler bu iş için oldukça memnun görünüyor. Çalışanlarının sağlğını da oldukça önemseyen Getir kötü hava şartlarında çalışanlarının çalışmasına izin vermiyor.

Getir Kuryesi Nasıl Olabilirim? Getir Başvuru Adresi...

Getir kuryesi olmak için Getir'in telefon uygulamasını indirerek kurye kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu bölümdeki başvuru formunu doldurarak ya da bulunduğunuz şehirdeki Getir departmanına giderek ilgili bölümlere başvurabilmektesiniz.