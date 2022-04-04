Her yıl Ramazan ayında merak konusu olan fitre miktarının alt rakamı bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. En düşük fitre ücreti pek çok kişi tarafından tepki ile karşılandı. Peki fitre nedir, kimlere verilir, öğrencilere fitre verilebilir mi, 2022 yılında fitre miktarı kaç TL olarak belirlendi? Detaylar haberimizin devamında…

Her yıl Ramazan ayında merak konusu olan fitre miktarının alt rakamı bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. En düşük fitre ücreti pek çok kişi tarafından tepki ile karşılandı. Peki fitre nedir, kimlere verilir, öğrencilere fitre verilebilir mi, 2022 yılında fitre miktarı kaç TL olarak belirlendi? Detaylar haberimizin devamında…

Fitre Nedir?

Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre; Ramazan ayında oruç tutamayan ve sadaka verebilecek maddi durumda olan kişilerin ihtiyaç sahipleri ile yardımlaşması olarak açıklanmaktadır. Fitre; her gün için toplu bir şekilde ödenen bir ücrettir. Her yıl Ramazan ayında günlük fitre bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve ülkemizdeki Müslüman vatandaşlara açıklanır. Genellikle Ramazan Bayramı’nın birinci günü verilen fitre, bayram öncesi de ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Ancak; fitre verirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Kimlere Fitre Verilebilir?

Fitre verirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kime verdiğinizdir. İslam dinine göre; fitre herkese verilmez. Fitre veren kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere fitre vermesi uygun değildir. Peki; kimlere fitre verilemez?

- Anne ve baba

- Büyük anne ve büyük baba

- Evlat, torun ya da torunlardan sonraki nesil

- Eş

- Yardıma ihtiyacı olmayan kişiler

- Gayrimüslimler

Öğrencilere Fitre Verilir Mi?

Ailesinden destek almayan, ya da alsa da; yoksul sayılabilecek öğrencilere fitre verilebilir. Ancak burs ya da kredi alan, aynı zamanda ailesinden de maddi destek alan, yoksul sayılamayacak durumda olan öğrencilere fitre verilebilir.

2022 Fitre Ücreti Nedir?

Fitre ücreti bu yıl da ülkemizdeki Müslümanlar tarafından merakla bekleniyordu ve Ramazan ayının birinci günü gerekli açıklama yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı önderliğinde yaptığı toplantı ile, 2022 yılı fitre ücretini belirledi. Peki; dikkat çeken bu rakam kaç TL?

2023 yılına kadar geçerli olacak fitre bedeli günlük en az 40 ₺ olarak belirlendi. Bu yıl, oruçlarını tutamayacak kişiler, ramazan ayındaki her bir oruç günü için, ihtiyaç sahiplerine 40 ₺ verecekler. Kimileri bu rakamın yüksek olduğunu ve fitre verecek kişileri zorlayabileceğini söylerken, kimileri ise ekonomik şartlar için yetersiz bir miktar olduğunu söylüyor.