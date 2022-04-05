Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen dizi, film platformunun kullanıcı sayısı belli oldu. Milyonların üyesi olduğu ve büyük ilgi gören Exxen'de üye sayısı ağızları açık bıraktı. İşte 2022 Exxen üyes sayısı...

Başarıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı şimdi de Exxen girişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kurulan ve yayına sokulan Exxen'in büyük bir kitlesi bulunuyor.

Puhu TV, Blu Tv gibi dizi, film ve program içeriklerine sahip olan Exxen'in kaç kullanıcı sayısı olduğu oldukça merak ediliyor. Fakrlı içeriklere erişim sağlayabildiğimiz hem dizi hem film hem de kısa programlar niteliğinde pek çok yapıma ulaşabildiğimiz Exxen'de kullanıcı sayısı kaç?

2022 Exxen Kullanıcı Sayısı Kaç?

1 Ocak 2021 Yılında O Ses Türkiye programında duyurulan ve kayıt işlemleri başlatılan Exxen'de kullanıcı sayısı oldukça ilgi çekiyor. Youtube'da çok izlenen programları da Exxen bünyesi altına toplamayı başaran Acun Ilıcalı son olarak eski gündem olan dizileri de yeniden çekme kararı almış, bu kararıyla da taktir toplamıştı.

Şimdilerde Kısmetse Olur programının da yayınalancağı konuşulan Exxen'in kullanıcı sayısı oldukça merak ediliyor. En çok izlenen programı Konuşanlar ile milyonlarca kullanıcı sayısı bulunan Exxen son olarak Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun'un çekimleri ile geri dönmüştü.

Zamanında oldukça sevilen Leyla ile Mecnun dizisini günümüze tekrar uyarlamaya başlayan ve şimdiki oyuncu kadrosuyla eski oyuncu kadrosu aynı olan Leyla ile Mecnun'da Exxen'de en çok ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Kullanıcı sayısı 2022 ile birlikte 2 milyona ulaşan Exxen başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.