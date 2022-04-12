ATV'nin sevilen programı Esra Erol'la oldukça sevilerek izlenmektedir. Peki gündüz kuşağı reyting rekortmeni Esra Erol'la programına katılmak için ne yapmak gerekir? İşte Esra Erol'la programı başvuru formu...

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'la programı uzun süredir yayın hayatına başarılı bir şekilde devam etmekte. Formatlarda değişiklik yaşansa bile programın reytinglerinde herhangi bir değişiklik olmayan program hafta içi her gün yayın hayatına devam ediyor. Her gün yeni kişilerin katıldığı ve farklı konuların işlendiği program izleyiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Peki Esra Erol'la programına katılmak isteyen kişiler ne yapmalıdır?

Sevilen programda, kayıpları bulma ve uzlaşma üzerine konular işlenmektedir. İşlenen konular sırasında programa katılan kişiler sosyal medyada oldukça konuşularak, gündem haline geldi. Bu da programın güncel olarak internette ve sosyal medyada en çok okunan ve araştırılanlardan olmasını sağladı. Sosyal medyada bu kadar çok takip edilmesinin ardından yarışmaya başvurmak isteyen kişi sayısı da bir hayli arttı. Uzun süredir kayıp olan yakınlarını bulmak isteyenler, anlaşmazlık yaşayan ailelerin yanı sıra diğer uzlaşmak isteyen kişiler için çözümler üretildi. Bu sebeple çözümlerin bulunmasının ardından ekran başından izleyen kişiler de programa katılarak, yaşadıkları sıkıntılardan bahsetmek ve kayıplarını bulmak istedi. Peki Esra Erol'la programına katılmak isteyen kişiler nasıl başvuru yapabilir?

Esra Erol'la Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çevresinde ya da yakınında bir süredir kayıp kişileri bulmak isteyenler, dolandırılanlar ya uzlaşmak isteyen ekran başındaki izleyiciler de programa katılmak istemektedir. Bu sebeple intertte çoğu zaman Esra Erol'la programına katılmak için nasıl başvuru yapabileceklerini araştırmaktadır. Bunun yanı sıra o an programda yayınlanan güncel bir olay hakkında yorum yapmak ya da tanıklık etmek isteyen kişiler program ile iletişime geçmek istemektedir. Peki Esra Erol'la programına nasıl katılınabilir?

Eğer o an programda yaşanan herhangi bir olay üzerine yorum yapmak ve tanıklık etmek isteniyorsa telefon ile bağlantı kurulunabilmektedir. Kayıp olan bir kişiyi yakın zamanda çevresinde görenler, dolandırılma olaylarında kişi ya da kuruluşları tanıyanlar ve programa katılan kişilerin tanıdıkları olanlar programa telefon ile bağlanabilemektedir.

Bunun yanı sıra kayıp, uzlaşma ya da dolandırıcılık olayı yaşayan kişiler programa katılmak için form doldurmalıdır. Telefon ile bağlandıktan sonra verilen formu dolduran kişiler başvurularını tamamlayabilmektedir. Esra Erol'la programını iletişim numarası ise şu şekildedir: 0212 975 25 25