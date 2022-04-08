Tv ekranlarının başarılı sunucularından Esra Erol'un programı kadar aylık kazancı da gündemden düşmeyen konular arasına girdi. Peki Esra Erol ayda ne kadar kazanıyor?

2015 senesinden itibaren ATV ekranlarında Esra Erol'la programını sunan ünlü sunucu, gündemden düşmeyen isimler arasında. Programda yaşanan olayların yanı sıra kendi özel hayatı ve aylık kazancı ile de en çok merak edilenler arasına girdi. Peki ünlü sunucu Esra Erol ayda ne kadar kazanıyor?

Tv ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen programlar arasında olan Esra Erol'da programı senelerdir gündemden düşmedi. Yayınlandığı ilk zamanlarda izdivaç programı sunan Esra Erol, yeni Kanun Hükmünde Kararname sonucunda yayından kaldırıldı. İzdivaç programlarının son bulması ile Esra Erol format değiştirerek yayın hayatına devam etti. İzdivaç programına katılan isimler ile gündemden düşmeyen program, yeni formatı ile gündemden düşmedi. Yeni formatında kayıpları bulma ve uzlaşma üzerine programını sunan Erol, programda yaşananlar ve katılan isimler ile sosyal medyada gündem haline geldi.

Format değişikliğinden etkilenmeyen Esra Erol, seneler süren yayın hayatına devam etmiş oldu. Uzun süredir yayın hayatında olması da Esra Erol'un kazancını da merak ettirdi. Programı takip eden kişilerde "Esra Erol aylık ne kadar kazanıyor?" sorularına neden oldu. Peki Esra Erol aylık ne kadar kazanıyor? Esra Erol'un aylık geliri ne kadar?

Esra Erol Ayda Ne Kadar Kazanıyor?

6 senedir ara vermeden gündüz kuşağında sunuculuk yapan Esra Erol reytinglerde de başarısını elden bırakmadı. Farklı konular ve ilginç isimler ile programını sürdüren Erol, programda yaşananlar ve konuşmalar ile gündemden düşmedi. Hafta içi her gün yayın yapan Esra Erol, aylık kazancı merak edilen ünlüler arasında yerini aldı. Peki Esra Erol ayda ne kadar kazanıyor?

Esra Erol'un Aylık Geliri Ne Kadar?

Hafta içi her gün yayın hayatını sürdüren unlu sunucu, başarılı yayın hayatı ile birlikte gündemin en çok konuşulan isimleri haline geldi. Esra Erol'la programının yanı sıra oynadığı reklamlardan elde ettiği gelir de merak edilenler arasına girdi. Son olarak temizlik ürünü reklamında oynayan Erol'un sunuculuğunu yaptığı program programın dışında reklamdan elde ettiği gelir de çok konuşuldu. Esra Erol, bazı iddialara göre sunuculuğunu yaptığı tv programından aylık 1.100.000 TL gelir elde ediyor.