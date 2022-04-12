23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, çocukların söyleyebileceği şarkılar merak edilmeye başlandı. Peki 23 Nisan'da hangi şarkılar söylenir?

23 Nisan tüm Türkiye ve özellikle çocuklar için son derece önemlidir. Coşkuyla kutlanan bayramda, her sene çocukların hazırlıklar yaparak bu güne hazırlanır. Günün önemini anlatan şarkı ve şiirler söylenirken bir yandan da öğretici ve eğitici konuların üzerinde durulur. Her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, hangi şiir ve şarkıların söylenebileceğine karar veremeyenler internete başvurdu. Peki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlatan şarkılar nelerdir? İşte detaylar...

Evlerde ve okullarda 23 Nisan gününün gelmesini iple çeken çocuklar bu güne özel hazırlık yapmaktadır. Bu hazırlıklarda giyecekleri kıyafetlerden okuyacakları şiir ya da şarkılara kadar hazırlık yaparlar. Öğrenip okumak istedikleri şarkılar ile ilgili de araştırma yaparlar. Peki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hangi şarkılar söylenebilir. İşte 23 Nisan'ı anlatan çocuk şarkıları...

23 Nisan Şarkıları

SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN MARŞI

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara

Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne “sevgili dünya”

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar