Vatandaşların uzun yıllar çalışıp sonrasında ise günü gelmesi ile birlikte emeklilik hayallerine kavuşması ile birlikte birtakım sorular soruluyor. 2022 Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır?

Vatandaşların uzun yıllar çalışıp sonrasında ise günü gelmesi ile birlikte emeklilik hayallerine kavuşması ile birlikte birtakım sorular soruluyor. Bu soruların başında gelen SGK'a verilen emeklilik dilekçesi ne zaman sonuçlanacağıdır. Vatandaşların emeklilik hayallerine hızlı bir şekilde kavuşabilmesi adına verilen dilekçenin ne zaman sonuçlanacağı ve emekli aylığının bağlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki emeklilik dilekçesi verdikten sonra ne zaman maaş bağlanır detaylar haberin devamında yer alıyor.

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Vatandaşların emeklilik başvurularını gerçekleştirmelerinin hemen ardından dosyası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından incelenmektedir. Bu incelemeler ile birlikte sigortanın başlangıç tarihi ile birlikte gerekli prim günü sayısı, yaş şartları incelenmektedir. Bu işlemler geçtiğimiz senelerde ortalama 1 -2 ay arasında tamamlanıyordu.

2022 EMEKLİ AYLIKLARI DİLEKÇE VERMENİN ARDINDAN NE ZAMAN BAĞLANIR?

Yeni yıl ile birlikte 4A emekli maaşları, vatandaşların talepte bulundukları tarihi takip eden ay başlarında bağlanmaktadır. 5510 sayılı kanun ile birlikte 4/A kapsamında çalışan vatandaşlar 3 Nisan'da talepte bulundular ise 1 Mayıs tarihinde emekli maaşları bağlanır. Herhangi bir ay başı veya sonunda başvuru gerçekleştirilse dahi emekli aylıkları ay başında başlar.

2022 yılı ile birlikte 4B emekli maaşları için de 4A emeklilerine uygulanan sistem geçerli olmaktadır.

4C emeklilerinin durumu daha farklıdır. Emekli sevk onayının görevliyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır.

SGK'DAN EMEKLİ OLANLAR MAAŞLARI HANGİ TARİHTE ALIR?

SGK'dan emekli olan vatandaşlar 4A kapsamında çalışıyor ise maaş alma tarihleri tahsis numaraların son hanesine göre farklılık göstermektedir. Peki tahsis numarası nedir?

Tahsis numarası SGK tarafından vatandaşlara verilen emeklilik sicil numarasıdır. Emeklilik sicil numaranıza göre emekli aylığı alacağınız tarihler aşağıdadır:

• Tahsis no son rakamı 2 ve 4 olanlar her ayın 23’ü ve 24’ünde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 6 olanlar her ayın 23’ünde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 8 olanlar her ayın 22’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 1 olanlar her ayın 21’inde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 3 olanlar her ayın 20’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 5 olanlar her ayın 19’unda emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 7 olanlar her ayın 18’inde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis no son rakamı 0 olanlar ise her ayın 26’sında emekli maaşı alabilirler.

BAĞ-KUR'DAN EMEKLİ OLANLAR MAAŞLARI HANGİ TARİHTE ALIR?

Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar 4B kapsamında çalışıyor ise maaş alma tarihleri tahsis numaraların son hanesine göre farklılık göstermektedir. Peki tahsis numarası nedir?

Tahsis numarası SGK tarafından vatandaşlara verilen emeklilik sicil numarasıdır. Emeklilik sicil numaranıza göre emekli aylığı alacağınız tarihler aşağıdadır:

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis no son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis no son rakamı 1 ve 3 olanlar her ayın 26’sında,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis no son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis no son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28’sinde maaşlarını alabilirler.