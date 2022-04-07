Eli dara düşen emekli vatandaşlar, gözlerini emekli ikramiyelerine dikti. Bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağı araştırılmaya devam ediliyor. İşte 2022 emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Gündelik hayat şartlarının giderek zorlaşması, asgari tutarı 2 bin 500 TL olan emekli maaşı ile geçinmek zorunda kalan vatandaşların bütçelerinin direkt olarak sarsılmasına hatta yapılan aylık harcamalardan sonra bir maaşın yok olmasına sebep oldu. Bu noktada nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına çözüm yolları arayan vatandaşlar, karşılıksız olarak destek alabilecekleri en yakın tarihli hizmet olan emekli ikramiyelerine bel bağlamaya başladılar.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gündemi meşgul eden konuların başında gelen emekli ikramiyesi konu başlığı, vatandaşların her gün arama motorlarında güncel bilgileri sorgulamalarına sebep oldu. Emekliler, yeni dönemin bayram ikramiyesi tutarının belli olup olmadığını, emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak etmeye devam ediyorlar.

Emekli İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Ülke sınırları içerisinde yaşayan 13,5 milyon emekliye ve dul ve yetim aylığı alan diğer vatandaşlara ödenen emekli ikramiyesi, iki yıldır bin 100 TL olarak hesaplara aktarılıyor. Bu yıl, ekonomik şartların giderek daha kötü bir hale gelmesi kapsamında zamlanacağı tahmin edilen ikramiyelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar ikramiye tutarının 2 bin 500 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini ifade ederlerken, devletten bu çağrılara bir yanıt gelmedi.

Uzmandan Emekli İkramiyesi Açıklaması!

Gündemi meşgul eden emekli ikramiyesi tutarı hala gizemini koruyor iken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Uzman Kaya, ilerleyen günlerde devlet kurumları ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan emekli ikramiyesi tutarının en çok 2 bin 500 TL, en az ise bin 500 TL olacağını iddia etti.

2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

Her yıl iki dini bayram öncesinde vatandaşların hesaplarına aktarılan emekli ikramiyeleri, bu yıl da Ramazan Bayramı’ndan hemen önce vatandaşlara ulaştırılacak. Bu yıl ki ilk ikramiye ödemesi, 2 Mayıs tarihinden önce hesaplara yatırılmış olacak.