Nisan ayının sonlarına yaklaşırken bayramın neşesi de pek çok kişiyi yavaş yavaş sarmaya başladı. Çok yakında bayrama girecek olan emeklilerde bu sene bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını oldukça merak etti. Peki 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu mu? İşte detaylar

Mayıs ayında Ramazan ayının bitişiyle birlikte Ramazan Bayramı geliyor. Şimdiden bayram telaşına düşen pek çok emekli için sayılı günler azalmaya başladı. Emekli maaşlarının bu sene ne zaman yatacağını merak eden emeklilere hükümetten beklenen. Açıklama geldi. İşte emekli bayram ikramiye tarihi…

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kısa süre önce gelen zamlarla birlikte emekliler geçinmekte güçlük çekiyordu. Emeklinin yardımına bayram ikramiyeleri koştu. Uzun süredir gelmesi beklenen emeklilik maaşlarındaki zam hakkında henüz kesin bir tarih verilmese de emekliler için bayram ikramiyesi su gibi oldu. 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun cevabı binlerce emekli tarafından oldukça merak edilirken gözler gelen açıklamalara dikildi.

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşını alacak olan emekliler bayram ikramiyesi ile bayrama çok daha heyecanlı bir giriş yapacak. Nisan ayının sonlarına gelmemizle birlikte Ramazan Bayramı da oldukça yaklaşmaya başladı. Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyelerine kavuşacak olan emekliler şimdiden emekli bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak etti.

Emekli Bayram İkramiyesi Kaç TL Olacak?

Yetkililer tarafından uzun süredir haber bekleyen emekliler nihayetinde emekli bayram ikramiyelerine ne zaman kavuşacaklarını öğrendiler. Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan aralığında emekli olan bireylerin hesaplarına aktarılacak. Bu haber sonrası emekliler 2022 bayram ikramiyesinin kaç TL olacağını da oldukça merak etti.

2022 bayram ikramiyesinin kaç TL olacağını merak eden emekliler için 100 TL olan artış dolayısıyla bu sene emekli maaşları 1.100 TL olarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak.