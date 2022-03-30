Emeklilere her bayramda verilen ikramiyelerin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Bayram öncesinde emekli ikramiyelerin ne kadar olacağı merak edilirken gündeme 4000 TL iddiaları düştü. Emekli bayram ikramiyeleri 4000 TL mi olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Emeklilere her bayramda verilen ikramiyelerin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Bayram öncesinde emekli ikramiyelerin ne kadar olacağı merak edilirken gündeme 4000 TL iddiaları düştü. Emekli bayram ikramiyeleri 4000 TL mi olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Emeklilere her bayram öncesinde verilen emekli ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağı gündemde ki ana konular arasında yer alıyor. Ocak ayı ile birlikte zamlanan asgari ücret sonrasında emekli bayram ikramiyelerine de zam gelmesi bekleniyor. 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kurları ile birlikte Türkiye'de başlayan enflasyon gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne kadar olacağı merak edilirken gündemde birçok teklifler bulunuyor. Her geçen gün farklı rakamlar konuşulurken 4000 TL iddiaları ise emeklileri heyecanlandırdı. Peki emekli ikramiyelerinin 4000 TL olacağı iddiaları doğru mu? İşte detaylar..

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

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Türkiye'de yıl 2 kez emeklilere verilen ikramiyeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olurken 3 Mayıs günü emeklilerin hesaplarına ne kadar yatırılacak merak ediliyor. Yıllar önce ana muhafelet lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iletilen talep sonrasında hükümetin sağladığı emekli ikramiyeleri bu sene ne kadar olacak? İşte detaylar..

Asgari ücrete yapılması beklenen zam sonrasında emekli ikramiyelerinin bu sene 1655 TL olması bekleniyor. Bu yıl emekli ikramiyelerinin 2 bin TL olması beklenirken gündemde 4 bin TL rakamlarıda konuşulmaya başlanmıştı. Asgari ücret rakamlarının da artması beklenirken bu doğrultuda emeklilere de ödeme yapılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesinin 1398TL ile 1655TL arasında bir rakamın olması bekleniyor. Gündemde dolaşan rakamlar olması durumunda net 2022 emekli ikramiyesinin 1398TL olması beklenirken asgari ücrete olası zam sonrasında ise bu rakamın 1655TL olması muhtemel gözüküyor.