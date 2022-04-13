Engelli vatandaşlar için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, heyecanla bekleniyor. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen engelli vatandaşlar EKPSS giriş yerlerinin açıklanacağı günü bekliyor. Peki; 2022 EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS giriş belgesi nasıl alınır?

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Engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve devlet dairelerinde çalışması için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Adayların ise sınava ne zaman ve nerede girecekleri merak konusu. Peki; adayların EKPSS'na giriş tarihleri ve yerleri açıklandı mı?

2022 EKPSS Ne Zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engelli vatandaşlar için düzenlenen EKPSS sınavlarına sayılı günler kaldı. 27 Ocak ila 15 Şubat tarihleri arasında başvuruları tamamlanan EKPSS için sınav tarihi açıklanmıştı. 24 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak sınavda engelli vatandaşlar devlet dairelerinde çalışabilmek için, 60 soru yanıtlayacak. 60 dakika süren ve bünyesinde 60 soru bulunduran bu sınav, engelli vatandaşlar için her iki yılda bir olacak şekilde düzenleniyor. Ve adaylar rakiplerinin arasından sıyrılarak öne çıkmak için çabalıyor.

Sınava girecek olan adaylar sınav yerlerinin açıklanıp, açıklanmadığını merak ediyor. İnternette sıkça "2022 EKPSS giriş yerleri açıklandı mı?" aramaları yapılıyor.

EKPSS 2022 Giriş Yerleri Açıklandı Mı?

EKPSS sınavına girecek olan adayların sınava girecekleri konumlar merak ediliyor. Adayların 60 soru cevaplayacağı sınav için giriş yerleri henüz açıklanmadı. Peki; 2022 EKPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Engelli bireyler için düzenlenen EKPSS sınavı giriş yerleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar ve aileleri ise bu kritik sınavın giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Peki; EKPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS sınavı sınav yerleri için henüz resmi bir tarih verilmese de; geçmiş yıllarda açıklamanın sınavdan 10 gün önce yapılmış olması, vatandaşlar için bu yıl da sınav yerlerinin EKPSS sınavından 10 gün önce açıklanacağı anlamına geliyor olarak algılandı. İnternette ve sosyal medyada gündeme gelen iddialar sınav yerlerinin 14 Nisan tarihinden itibaren açıklanacağı yönünde.

EKPSS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

EKPSS sınavına giriş yapmak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve kendi belirledikleri şifreler ile alabiliyorlar. Sınava girecek adayların, sınav tarihinde ve sınav yerinde öğrenci giriş belgelerini bulundurulmaları gerekiyor.