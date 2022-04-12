Artan enerji fiyatlarına karşın zamlanan doğalgaz fiyatları, vatandaşların faturalarına yansımaya başladı. Dar gelirli ailelerin karşılamakta zorlandığı fatura tutarlarına, devlet eli uzandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını üstlendiğini açıkladı. İşte doğalgaz faturası desteğine ilişkin haberin ayrıntıları…

Ocak ayına girilmesi ile birlikte arka arkaya duyurulmuş olan hizmet zamlarının başında, elektrik ve doğalgaz zamları geldi. Vatandaşlar, yüksek oranlı zamlar karşılığında faturalarını nasıl ödeyeceklerini karar kara düşünüyorlarken, yardıma devlet kurumu yetişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde geliştirmiş olduğu doğalgaz faturası desteği hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarının ödeneceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğalgaz Faturası Desteği 2022

Devlet kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok farklı kategoride nakdi yardım yapmaktadır. Yeni dönemde hizmetlerini genişleten kurum, hizmetlerine doğalgaz faturası desteğini de eklemiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan doğalgaz faturası desteği, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır. Söz konusu yardımın en düşük tutarı 450 TL, en yüksek tutarı ise bin 150 TL olarak belirlenmiştir. Yardıma başvuru yapan vatandaşın hangi tutarda destek alacağı, yaşadığı bölgenin iklim koşullarına göre belirlenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 150 TL limit ile sınırlandırmış olduğu doğalgaz faturası desteği için ek bir duyuru daha yapmıştır. Yapılan duyuruya göre sağlık durumu nedeni ile evde tedavi gören ya da kronik bir rahatsızlığa sahip olan ihtiyaç sahiplerine yüzde 5 daha fazla destek yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğalgaz Faturası Desteği Başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğalgaz faturası yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-devlet sistemi aracılığı ile yardım başvurusunda bulunabilmektedirler.

Doğalgaz Yardımları Nereden Alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz faturası desteğini nakdi olarak yapmamaktadır. İlgili yardımdan yararlanmaya hak kazanmış olan vatandaşlar, doğalgaz faturaları ile en yakın PTT şubelerine giderek, yardım tutarının toplam fatura borcundan düşülmesini sağlayabilmektedirler.