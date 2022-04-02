Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar çadırları en çok aranılanlar listesine girdi. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar ramazan çadırları arayışına girdi. Türkiye'nin güzide illeri olan Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise vatandaşlar iftar çadırlarının nereye kurulduğunu merak ediyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar çadırları en çok aranılanlar listesine girdi. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar ramazan çadırları arayışına girdi. Türkiye'nin güzide illeri olan Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise vatandaşlar iftar çadırlarının nereye kurulduğunu merak ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar da iftar çadırı arayışları başladı. İftar açmak için iftar çadırı kurulan yerleri araştıran vatandaşlar bu noktada ise internette sorgulamalar yapmaktadır. Peki vatandaşlar güney doğu illerinde iftar çadır arayışlarında mutlu sona ulaşabilecek mi? Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi günü kurulan iftarlar ve adresleri haberimizde..

DİYARBAKIR İFTAR ÇADIRLARI

Diyarbakır'da iftarını açmak isteyen vatandaşlar Diyarbakır iftar çadırları araması gerçekleştiriyor. Peki Diyarbakır iftar çadırları nereye kuruldu? Vatandaşlar orucunu açmak için hangi iftar çadırlarına gitmeleri gerekiyor? İşte Gaziantep iftar çadırları ve adresleri gursesgazetesi.com'da..

Diyarbakır'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SUR

GAZİANTEP İFTAR ÇADIRLARI

Gaziantep'de iftarını açmak isteyen vatandaşlar Gaziantep iftar çadırları araması gerçekleştiriyor. Peki Gaziantep iftar çadırları nereye kuruldu? Vatandaşlar orucunu açmak için hangi iftar çadırlarına gitmeleri gerekiyor? İşte Gaziantep iftar çadırları ve adresleri gursesgazetesi.com'da..

Gaziantep iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şahinbey

Nizip

ŞANLIURFA İFTAR ÇADIRLARI

Şanlıurfa'da iftarını açmak isteyen vatandaşlar Şanlıurfa iftar çadırları araması gerçekleştiriyor. Peki Şanlıurfa iftar çadırları nereye kuruldu? Vatandaşlar orucunu açmak için hangi iftar çadırlarına gitmeleri gerekiyor? İşte Şanlıurfa iftar çadırları ve adresleri gursesgazetesi.com'da..

Şanlıurfa iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.