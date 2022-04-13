2022 yılında Milletvekili maaşları ne kadar? Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen haberimizi okuyabilirsiniz.

2022 yılında milletvekili maaşları asgari ücretin ortalama 6 7 katıdır. Avrupa ülkelerine bakıldığında bu fark ülkemizde oldukça fazladır. Avrupa’da en yüksek milletvekili maaşı veren ülke İtalya’dır. Milletvekilleri ülkede halkın temsilcisi olup halk ve devlet arasında bağlantı sağlamaktadır.

Milletvekilleri kimlerdir?

Milletvekili ülkemizde halkı temsil eden kişilerdir. Ülkemizde 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili bulunmaktadır.

Milletvekillerinin taşımaları gereken özellikler?

Milletvekilleri halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını ön planda tutmalıdır.

Rüşvet ve yüz kızartıcı herhangi bir suçun olmaması gerekmektedir.

Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Vatandaş ile iç içe olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir.

TBMM’de seçilen yurttaş olarak bulundukları bölgede hizmet vermelidir.

Vatandaşın istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına göre hareket etmelidir.

Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Ülkemizde milletvekili olunması için istenen şartlar şunlardır;

T. C. Vatandaşı olunmalı,

18 yaşından büyük olunmalı,

En az ilköğretim mezunu olunmalı,

Askerlik engelinin olmaması,

Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,

Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması gerekmektedir.

Milletvekillerinin çalışma saatleri nasıldır?

Milletvekillerinin herhangi bir mesai saati bulunmaz. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın görev yapmaktadırlar. Ayrıca mecliste aralıksız birkaç gün görüşme yapılabilir ve bu gibi durumlarda mesai durumu söz konusu değildir.

Milletvekili maaşlarının hesaplamaları hangi kanunda açıklanmaktadır?

5510 sayılı 43. Maddesine göre yapılan zamlar sonucunda milletvekili maaşlarının hesaplanması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekillerinin emekli olmaları durumunda alacakları maaş kanunca belirtilmiştir.

Milletvekili maaşları ne kadar artış göstermiştir?

Geçen yıl milletvekili maaşı 25000 TL iken 2022 yılında yapılan Ocak zammı ile 28.600 TL olmuştur.

Bakan maaşları ne kadar belirlenmiştir?

2022 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakan maaşları 42.800 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı maaşı Ocak ayı zammıyla birlikte 2022 yılında 100.750 TL olarak açıklandı.

Milletvekilleri nasıl emekli olur?

Milletvekilleri etken olarak en az 2 yıl süre görev yapmaları halinde borçlanma yoluyla emekli olabilirler. 5.600 prim gününü tamamlayan milletvekilleri belirlenen yaş sınırını tamamlamaları halinde emekli olabilir. Milletvekillerinin emekli maaşı Cumhurbaşkanı emekli maaşının %45’i olarak belirlenmiştir.

Emekli milletvekili maaşları ne kadar?

2021 yılında emekli milletvekilleri 17000 TL maaş alıyordu. 2022 yılında ise emekli milletvekili maaşı 18.135 TL olarak açıklanmıştır.

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

PARTİ ADI MİLLETVEKİLİ SAYISI

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 135

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

MEMLEKET PARTİSİ 3

DEMOKRAT PARTİ 2

ZAFER PARTİSİ 2

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ ve ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 5

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 581

TÜRKİYE’DE KAÇ BAKANLIK VAR?

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminde 17 bakanlık var.

BAKANLIKLAR BAKAN ADI

ADALET BAKANLIĞI BEKİR BOZDAĞ

AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DERYA YANIK

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VEDAT BİLGİN

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MURAT KURUM

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI FATİH DÖNMEZ

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI MEHMET KASAPOĞLU

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI NUREDDİN NEBATİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÜLEYMAN SOYLU

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MEHMET ERSOY

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAHMUT ÖZER

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HULUSİ AKAR

SAĞLIK BAKANLIĞI FAHRETTİN KOCA

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MUSTAFA VARANK

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI BEKİR PAKDEMİRLİ

TİCARET BAKANLIĞI MEHMET MUŞ

ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI ADİL KARAİSMAİLOĞLU