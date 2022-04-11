Ramazan ayında pek çok siyasi parti, vatandaşlara yardım kolisi ile erzak yardımında bulunuyor. Peki; İyi Parti'nin Ramazan yardım kolisi nasıl alınır? Ramazan yardım kolisinde neler bulunur?

Nisan ayının başında Ramazan ayına giriş yapıldı. İslam alemi adına oldukça büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının amacı; yardımlaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin halinden anlamak olarak karşımıza çıkıyor. Bu ayda; ülkemizde faaliyet gösteren pek çok büyük firma ve maddi durumu iyi olan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ve bakıma muhtaçlara Ramazan yardım kolisi dağıtımı yapıyor. Büyük firmalar ve zengin kişiler sışında ülkemizdeki siyasi partiler de bu yardımı ilçe teşkilatları aracılığı ile yapıyor. Pek çok vatandaşın ise kafasında "CHP Yardım Kolisi Dağıtıyor Mu?" sorusu canlanıyor. Peki; CHP yardım kolisi dağıtıyor mu?

2022 CHP Ramazan Yardım Kolisi Veriyor Mu?

Ülkemizde yıllardır ana muhalefet partisi olan, Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla dikkat çekiyor. CHP; pek çok konuda vatandaşlara destek imkanı sağladığı gibi, Ramazan aylarında da vatandaşa Ramazan Destek Kolisi dağıtımı yapıyor. Pek çok ihtiyaç sahibi vatandaş ise 2022 yılında CHP'nin vatandaşlara Ramazan Destek Kolisi dağıtımı yapıp yapmayacağını araştırıyor. Pek çok ilçe teşkilatının paylaşımları, CHP'nin bu yıl da Ramazan destek kolisi dağıttığı yönünde.

CHP Kimlere Ramazan Yardım Kolisi Veriyor?

Cumhuriyet Halk Partisi de diğer büyük partiler gibi Ramazan destek kolisi dağıtımı yaparken belirli şartları göz önünde bulunduruyor. Bu şartları sağlayan kişiler şu şekilde sıralanıyor;

Yardım alacak kişinin yardıma muhtaç ya da ihtiyaç sahibi olarak kabul edilmesi

Yardım alacak kişinin maaşlı bir işi olmaması ya da maaşının yetersiz görülmesi

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ramazan yardım kolisi alabilirler.

CHP Ramazan Destek Kolisi Nasıl Alınır 2022?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşlara vermiş olduğu yardım kolilerinden faydalanmak isteyen kişiler, CHP ilçe teşkilatları, kadın kolları ya da gençlik kolları ile iletişime geçerek Ramazan yardım kolisi desteği alabilirler.

2022 CHP Ramazan Destek Kolisinde Neler Var?

İhtiyaç sahiplerine sunulan destek kolilerinin içeriği değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak dağıtımı en çok yapılan paketin içeriğinde şu malzemeler bulunmaktadır;