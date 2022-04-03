Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar çadırları en çok aranılanlar listesine girdi. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar ramazan çadırları arayışına girdi. Türkiye'nin güzide illerinden birisi olan Bursa'da ise vatandaşlar iftar çadırlarının nereye kurulduğunu merak ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar çadırları en çok aranılanlar listesine girdi. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar ramazan çadırları arayışına girdi. Türkiye'nin güzide illerinden birisi olan Bursa'da ise vatandaşlar iftar çadırlarının nereye kurulduğunu merak ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar da iftar çadırı arayışları başladı. İftar açmak için iftar çadırı kurulan yerleri araştıran vatandaşlar bu noktada ise internette sorgulamalar yapmaktadır. Peki vatandaşlar Bursa iftar çadır arayışlarında mutlu sona ulaşabilecek mi? Bursa'da Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi günü kurulan iftarlar ve adresleri haberimizde..

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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFTAR ÇADIRLARI

Bursa'da iftarını açmak isteyen vatandaşlar Bursa iftar çadırları araması gerçekleştiriyor. Peki Bursa'da iftar çadırları nereye kuruldu? Vatandaşlar orucunu açmak için hangi iftar çadırlarına gitmeleri gerekiyor? İşte Bursa iftar çadırları ve adresleri gursesgazetesi.com'da..

Bursa'da iftar için kurulacak iftar çadır yerleri belli oldu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ

Elmasbahçeler Otoparkı

Otoparkı Soğanlı Kültür Merkezi

Eskici Mehmet Dede Aşevi

Somuncu Baba Evi

Sakarya Kimsesizler Aşevi

Bursa'da kurulacak ramazan iftar adresleri belli oldu. Osmangazi Belediyesi 75 bin kapasiteli iftar çadır yerlerini bu senede kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her gün açık tutacağını açıkladı. Bunun dışında Elmasbahçeler otoparkı, Soğanlı kültür merkezi, Eskici mehmet dede aşevi, somuncu baba evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi yerlerinde ramazan iftar çadırları kurulacak.

Vatandaşlar bursa iftar yerleri aramalarında mutlu sona ulaşabildi. Bu sene Bursa'da şimdiye kadar açıklanan 6 bölgede iftar çadırları kurulacak. Kurulacak bu iftar çadırları ile hem ihtiyaç sahipleri hem de kimsesiz kişiler faydalanabilecek.