Dünyada ve ülkemizde birçok bölgede faaliyet gösteren BP akaryakıt şirketinin bir bayisini açmak için hangi şartları yerine getirmemiz gerekiyor? BP bayisi açmak isteyen kişiler ne kadar maliyetle bu işlemi gerçekleştirebilir?

Dünyada ve ülkemizde birçok bölgede faaliyet gösteren BP akaryakıt şirketinin bir bayisini açmak için hangi şartları yerine getirmemiz gerekiyor? BP bayisi açmak isteyen kişiler ne kadar maliyetle bu işlemi gerçekleştirebilir?

Günümüzde dünyada ve ülkemizde en çok faaliyet gösteren akaryakıt şirketlerinden bir tanesi olan BP, çok eski bir geçmişe sahiptir. Faaliyetlerinin 1900'lere kadar dayandığı köklü şirket müşteri memnuniyeti ve kaliteli benzin hizmetleriyle ilgi çekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren şirket, iş prensibi olarak kazandığı paranın bir kısmını sosyal yardım yaparak çeşitli sosyal yardım kuruluşlarına destek vermektedir.

BP firmasından bayilik almak isteyen kişiler yüksek bir yatırım sermayesine ve gerekli becerilere sahip olmaları gerekmektedir. BP akaryakıt firması bayilik isteyen kişilere birçok şart belirlemiş durumda. Dev köklü firmalardan bir tanesi olan BP, hedef kitlesini her geçen gün çoğaltarak kaliteli ürünleriyle birlikte hizmet vermektedir. Bu hizmet alanının bozulmaması ve markanın güvenirliliğini zedelememek için bayilik için önemli şartlar istemekte. BP bayiliği için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir;

BP bayiliği kurmak için en önemli şartlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Petrol bayisini açabilmek için resmi izinlerin ve ruhsatın alınması gerekmektedir.

Bayiliğin açılacağı bölge tam olarak belirlenerek buranın uygun olması gerekmekte.

İstasyonun açılacağı bölgenin müşterilerin güvenliği açısından tehdit oluşturmayacak bir yerde bulunması gerekiyor.

Müşteri memnuniyetinin tam olarak karşılanması için tüm istasyonun gerekli hijyen koşullarını yerine getirmesi gerekmekte.

Dev akaryakıt firması olan BP bayisini açmak için gerekli yatırım tutarı tam olarak belirlenmemiştir. BP yetkilileri ile görüşerek tam maliyeti sorgulayabilir ve telif ücretleri sorgulanabilir. BP bayilik bedeli birçok etmene göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bunların başında petrol istasyonunun hangi bölgede açılacağı oldukça önemlidir. Bu başarılı yakıt firmasının bayiliğini almak istiyorsanız hizmetlerini en kaliteli şekilde sunmalı ve markaya zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmamalısınız. BP bayisi açmak için ortalama tutar 500.000 dolar ile 600.000 dolar fiyat aralığında yatırım yapmanız gerekecektir. Yine de tam olarak belirlenemeyen bu fiyatlar açılacak bölgeye göre değişkenlik gösterdiği için daha az veya daha çok maliyetlere ulaşabilmektedir.