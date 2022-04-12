İş sahibi olmak isteyen vatandaşın uzun süredir beklediği o haber geldi. Belediyeler vatandaşa yeni bir iş olanağı sağladı. Otobüs şoförü olmak isteyen binlerce kişiye müjde! Peki 2022 Belediyle Şoför Alımları Ne Zaman Olacak? Belediyle Otobüs Şoförü Maaşları ne kadar? İşte detaylar

İş sahibi olmak isteyen milyonlar gözlerini gelecek iş haberlerine dikti. İşsizlik oranının artmasıyla birlikte yeni bir iş imkanı bulmak isteyen kişilere belediyelerden müjdeli haber geldi. Belediyeler otobüs şoförü alımları yapacak! Yeni iş ilanına oldukça sevinen pek çok kişi alımların ne zaman olacağını oldukça merak etti. Peki 2022 Belediyle Şoför Alımları Ne Zaman Olacak? Belediyle Otobüs Şoförü Maaşları ne kadar?

İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediyelerin vatandaşa yeni bir iş ilanı duyurması üzerine sosyal medya ayağa kalktı. İş arayan pek çok kişi derin bir oh çekerken alımın şartları oldukça merak edildi. Belediye otobüslerinin sınırsız sayıda vatandaşa hizmet vermesiyle birlikte artık iş yetişilmez bir hal aldı. Durum böyle olunca belediyeler yeni belediye şoförü alımları yapma kararına vardı. Bu karar iş bekleyen milyonları sevindirdi.

2022 Belediye Şoför Alımları Ne Zaman Olacak?

Sırtını belediyelere dayamak isteyen ve belediyenin birer hizmet sorumlusu olmak isteyen kişilere beklenen o haber verildi. Her gün milyonların kullandığı otobüsler için yeni şoför alarmı verildi. Otobüs şoförlerinin ve otobüslerin şehir nüfusuna kıyasla az kalması üzerine yapılan alımda kimler otobüs şoförü olabilecek? Başvuru şartları neler?

Şoför alımları için alarm veren belediyeler şartları da yayınladı. Uzun süredir bir iş imkanı doğmasını bekleyen binlerce kişi gözünü bu haberlere çevirdi. Peki otobüs şoförü olma şartları nedir? 2022 otobüs şoförleri ne kadar maaş alıyor?

İBB Otobüs Şoförü Başvuru Şartları

İstanbul Büyükşehir Belediye duyuru yaptı. En az lise mezunu olması şartı koşulan kişiler artık otobüs şoförlüğü yapabilecek. İBB'nin yapmış olduğu duyuruda otobüs şoförü olabilmek için başvuru şartları ise şu şekilde yerini aldı;

"Otobüs Şoförlüğü deneyimi olan, tercihen farklı marka/model otobüs kullanmış, En az 2 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen SRC - 2 belgesine sahip, Psikoteknik belgesi olan, Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış, Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış, Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış." şeklinde belirlendi.

Otobüs Şoförleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kariyer İBB İstanbul sitesi üzerinden başvuru formu doldurulması istenen otobüs şoförü çalışan alımı için son tarih 5 Ağustos olacak. Otobüs şoförü maaşları ise en düşük 4.350 TL, en yüksek 12.440 TL olarak belirlendi.