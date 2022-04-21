Yeni dönemde EGM’nin bekçi kadrolarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, söz konusu alım ilanlarının ne zaman açılacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını araştırmaya başladılar. İşte EGM bekçi alımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Son dönemler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşların bir numaralı meslek tercihlerinden olan bekçilik, yeni dönemde de popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bekçi olarak istihdam edilmek isteyen adaylar, ilgili alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını ve ilana kimlerin başvuru yapabileceğini merak ediyorlar.

EGM Bekçi Alımı Ne Zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi kadrolarına alım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Son olarak 4 Mart tarihinde yayınlanan Resmî Gazete’de bekçi kadrolarında 3 bin kişilik personel açığının olduğunu belirten EGM’nin o tarihten sonra herhangi bir açıklamada bulunmaması endişeye sebep oldu. Ancak kurum 21 Nisan tarihi itibari ile henüz alımlara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Bekçi Olmak İçin Hangi Şartların Sağlanması Gerekiyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 3 bin kişilik kadro açığının olduğunu açıklaması, sene içerisinde mutlaka alım ilanının yayınlanacağı yönünde yorumlandı. Bu sebep ile ilgili kadroda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, bekçi olmanın şartlarını araştırmaya başladılar. Kurum, daha önce ki alımlarda şu başvuru şartlarını yayınlanmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

31 yaşından büyük olmamak

18-27 beden kitle endeksine sahip olmak

Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

En az lise mezunu olmak

İlan içinde yer alan özel şartları sağlıyor olmak

Alkol, uyuşturucu vb. kullanımlardan ötürü tedavi görmemiş olmak

Silah taşımaya ve gerektiğinde kullanmaya engel olabilecek hukuksal bir engele sahip olmamak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

Güvenlik ve arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmak

EGM Bekçi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi alımı ilanı yayınlaması durumunda, adaylar T.C. kimlik no ve şifreleri ile e-devlet sistemine giriş yaparak ilan başvurusu yapabileceklerdir.