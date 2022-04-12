EGM kadrolarına 3 bin bekçi ihdas edilmesine ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayınlanmasının üzerinden bir aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen alım ilanının hala yayınlanmamış olması, adayların konuya ilişkin araştırmalar yapmalarına sebep oldu. Peki, bekçi alımları ne zaman yapılacak, kimler başvuru yapabilecek? İşte EGM bekçi alımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Devlet kadrolarında istihdam edilmek isteyen vatandaşların sıklık ile araştırdıkları meslek gruplarından biri olan bekçilik, yeni dönemde de arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Vatandaşlar, EGM ve JGK kadrolarında bekçi istihdamı yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladılar.

Son olarak 4 Mart tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde EGM kadrolarına 3 bin bekçi ihdas edilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bu duyurudan sonra henüz bir alım ilanının yayınlanmamış olması, ilgili kadroda istihdam edilmek isteyen adayların endişelenmelerine sebep oldu.

EGM Bekçi Alımları Ne Zaman Yapılacak?

Geçtiğimiz ayın 4’ünde Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmış ve ilgili yayında EGM kadrolarına 3 bin bekçi ihdas edilmesine karar verildiği bilgisi yer almıştı. Arından 6 Mart tarihinde bekçilik deneme sınavı yapılmış ve adayların bu sınav ile ana sınava hazırlık yapması sağlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından mart ayı içerisinde bekçi alım ilanının resmen yayınlanmasına dair olan beklenti artmıştı. Ancak sanıldığı gibi olmadı.

Nisan ayının nerede ise ortasına gelindiği şu günlerde hala EGM tarafından yayınlanmış olan güncel bir bekçi alımı ilanı bulunmamaktadır. Alımların ne zaman yapılacağına ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

EGM Bekçi İlanı Başvuru Şartları 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması beklenen bekçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların sağlamaları gereken kriterler şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

En az lise mezunu olmak

167 santimetreden uzun olmak

18-27 aralığında beden kitle endeksine sahip olmak

Mesleğin yapılmasına engel olabilecek bir sağlık sorununa ya da hukuki bir engele sahip olmamak

Bekçi Maaşları Ne Kadar?

2021 enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra güncellenen bekçi maaşları şu şekilde belirlenmiştir: