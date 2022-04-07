Uzun süredir beklenen Bekçi alımları için sayılı günler geçti. 2022 Bekçi alımları başlıyor. 2022 Bekçi Alımları Tarihi Açıklandı! Bekçi Başvuru Formu, 2022 Bekçi Alım Şartları...

EGM bünyesinde bekçi alımları için bekleyen binlerce vatandaşa beklenen haber geldi. Bekçi alımı başvuru şartları belli oldu. Bekçi alımı şartları neler? 2022 Bekçi alımı başvuru formu...

Bekçi alımı ile ilgili uzun süredir beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Gelen duyurunun ardından birçok bekçi adayı yapıalcak açıklamalara gözlerini çevirdi. O çok beklenen açıklama geldi. Çarşı ve mahalle bekçiliği yapmak isteyen pek çok kişi için başvuru tarihi ve gerekli şartlar belli oldu.

2022 Yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. 2022 senesi için yapılacak olan bekçi alımı iş isteyen binlerce vatandaşı sevindirdi.

2022 Bekçi Alımı Ne Zaman? Bekçi Olabilmek İçin Gereken Şartlar Neler?

2022 senesi içinde 3 bin bekçinin alınacağı haberleri iş arayan ve bekçi olmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekti. Başvuru ilanının duyurulmasının yanı sıra henüz yayınlanmamış olması tarihin de belli olmamasına neden oldu. 3 Bin bekçi alımının yapılacağı doğrulansa da henüz tam olarak net bir tarih belirtilmedi.

Bekçi olabilmek için doldurulacak olan başvuru formunun Mayıs ya da Haziran ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte en çok merak edilen konu ise Bekçi olabilmek için gereken şartlar oldu. Peki Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2022 Bekçi Alımı Başvuru Şartları...

2022 senesi için bekçi alım şartları henüz yayınlanmamış olsa da daha önce yapılan alımlarda gerekli şartlar şu şekilde yer aldı;