Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, BİM, Şok ve A101 gibi marketlerin bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çalışma gün ve saatlerinde değişiklikler yapan BİM, Şok ve A101 bu bayram açık olacak mı merak konusu. Peki; BİM, Şok ve A101 bayramda açık mı? Zincir marketler bayramın hangi günlerinde açık? A101 bayramda açılacak mı? Şok Market Ramazan Bayramı'nda çalışıyor mu? BİM bayramda açık mı? Habere ilişkin detaylar gursesgazetesi.com'da...

Vatandaşlar tarafından en çok tercihedilen zincir marketlerden olan BİM, Şok ve A101'in bayram günlerinde hizmet verip vermeyeceği merak konusu. Uygun fiyatları ve cazip kampanyaları ile vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmet sunan bu üç marketin bayram kampanyaları ve 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinde farklı kişilerin, farklı iddialarda bulunması vatandaşlarda kafa karışıklığına sebep oldu. Kimileri bu zincir marketlerin bayram günlerinde her zaman olduğu gibi tam zamanlı çalışacağını, kimileri ise arefe gününden itibaren yarı zamanlı çalışacağını öne sürerken bazı kaynaklar ise BİM, Şok ve A101 marketlerin hiç açılmayacağını iddia etti. Peki; BİM, Şok ve A101 bayramda açık mı? BİM, Şok ve A101 Ramazan Bayramı çalışma saatleri nedir?

BİM, Şok ve A101 Bayramda Açık Mı 2022?

2 Mayıs'ta başlayıp 4 Mayıs tarihinde son bulacak olan Ramazan Bayramı'nda zincir marketlerin açılıp açıllmayacağı ve hangi günler hizmet vereceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar; BİM, Şok ve A101 marketlerin bayramda kısıtlı saatlerde çalışacağı yönündeydi. Peki; zincir marketler bayramda açık mı?

Vatandaşların sorusu için henüz mağazaların kendisinden resmi bir açıklama gelmese de geçmiş yıllarda uygulanan çalışma gün ve saati sisteminin bu yıl da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayram'larında bayramın birinci günü kapalı olan, ancak bayramın diğer günleri açık olan marketlerin 2022 Ramazan Bayramı'nda da aynı şekilde çalışması bekleniyor. sabah 09.00 ila akşam 21.00 arasında açık olacak marketlerin yalnızca bayramın ilk günü hizmet vermeyeceği iddia edildi. Vatandaşların ise akıllarında "Arefe Günü BİM, Şok ve A101 Açık Mı?" sorusu canlandı. Peki; zincir marketler Arefe Günü açık mı?

BİM, Şok ve A101 Arefe Günü Açık Mı? 2022 Arefe Günü Market Çalışma Saatleri

Zincir marketlerin bayramın birinci günü kapalı olacağı, ancak diğer günler çalışma hayatına devam edeceği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar marketlerin Ramazan Bayramı Arefesi'nde açık olup olmayacağını internette araştırdı. İlgili marketlerden resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da geçmiş yıllardaki çalışma sistemi baz alınarak arefe günü normal mesai saatleri içerisinde, zincir marketlerin çalışma saatlerinin devam edeceği öngörülüyor.