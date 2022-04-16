Ramazan ayının bitiminde kılınan ve bayramları kutlayan bayram namazının ne zaman kılınacağı belli oldu. İslam aleminin bu yıl da coşku ile karşıladığı Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu mu? Bayram namazı farz mı? Kimler Bayram namazı kılabilir? Bayram namazı saat kaçta? Hepsi ve daha fazlası haberimizde

Pandemi nedeniyle son iki yıldır buruk bir şekilde yapılan bayram namazı ibadeti, vaka sayılarındaki düşüş ve çeşitli kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle bu yıl eskisi gibi gerçekleştirilecek. Bayramların geleneksel ibadeti olan bayram namazında bu yıl ülkemizdeki müslüman vatandaşlar birbirleriyle bayram sevincini yaşayacak. Ancak milyonlarca vatandaş bayram namazının farz olup olmadığını araştırıyor. Peki; bayram namazı farz mıdır?

Bayram Namazı Farz Mı?

İslam dininin ülkemizdeki en yaygın mezhebi olan Hanefi mezhebinde cuma namazını kılabilecek olan kişiler için bayram namazı vaciptir. Kılınmasının zorunlu olmadığı, ancak kılmanın da çok önemli olduğu bayram namazı, Şafii ve Malikiler için sünnet, Hanbeliler için ise farz-ı kifayedir.

Peki; islam dininin mezhepleri tarafından önemli görülen bu namaz nasıl kılınır?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

İki rekattan oluşan bayram namazı her zaman kafa karıştırıcı olmuştur. Müslüman vatandaşlar bayram namazı kılarken çeşitli zorluklar yaşamıştır. Rekatlaında pek çok kişinin hata yaptığı namazın rekatları şu şekilde kılınıyor;

1. Rekat

İlk olarak niyet edilir. Niyetten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

Subhaneke okunur,

eller tekrar kulaklara götürülür ve tekbir alınarak eller yanlara doğru serbest bırakılır.

Tekbir alınır ve eller tekrar bağlanır.

İmam Euzü Besmele çeker ve sesli bir şekilde Fatiha suresini ve herhangi bir zammı sureyi okur.

2. Rekat

İmam, içinden Besmele çeker ve sesli bir şekilde Fatiha suresini, ardından ise zammı sureyi okur.

Eller yeniden kulak hizasına kaldırılır,

Tekbir alınır ve eller yanlara serbest bırakılır.

Tekrar tekbir alınır ve eller yanlara serbest bırakılır.

Rüku ve secdeden sonra dizlerin üstüne oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik duaları okunur ve önce sağa sonra sola selam verilir ve namaz tamamlanır.

2022 Bayram Namazı Hangi Gün, Saat Kaçta?

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü birinci günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı namazının ne zaman kılınacağı ülkemizdeki müslüman vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Peki; bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

Bayram namazı saatlerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle müslüman vatandaşlar henüz, 2022 bayram namazı saatlerine ulaşamıyor. Bayrama bir ila iki hafta arasında süre kaldığında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.