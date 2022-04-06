Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tüm emekli, dul, öksüz ve yetim vatandaşların gözleri ikramiyelere çevrilmişti. Her yıl dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne zaman yatacağı merak konusuydu.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tüm emekli, dul, öksüz ve yetim vatandaşların gözleri ikramiyelere çevrilmişti. Her yıl dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne zaman yatacağı merak konusuydu. Yalnızca emeklilerin değil, pek çok vatandaşın faydalanabileceği bayram ikramiyelerinin 2022 yılında kaç TL olacağı ve ne zaman yatırılacağı belli oldu. Peki; bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi kaç lira, bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilir?

Bayram İkramiyesinden Kimler Yararlanabilir?

Pek çok vatandaş bayram ikramiyelerinden kimlerin faydalanabileceğini internet üzerinde araştırıyor. Bayram ikramiyesi devlet tarafından resmi dini bayramlarda vatandaşlara verilen bir ikramiyedir. Ancak; bu ikramiye bütün vatandaşlara verilmez. Devlet tarafından bayram ikramiyesi alabilecek kişiler belirlenmiştir. Peki; kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesi alabilmenin tek şartı, belirtilen gruplardan birinde sayılmanızdır. Bu gruplar;

Emekliler

Malulen Emekliler

Dullar

Yetim ve Öksüzler

Şeklindedir. Bu grupların içinde olan kişiler belirlenen tutarda bayram ikramiyesi almaktadır.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda verilen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne zaman verileceğinin tarihi belli oldu. 2022 yılı için Ramazan Bayramı ikramiyesi bu yıl da, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının son haftasında bayram ikramiyeleri dağıtılacak. Nisan ayının son haftasında, ikramiyeden faydalananların hesabına bayram ikramiyeleri yatırılacak. Peki; bu ikramiyeden faydalanan kişilerin banka hesaplarına bayram ikramiyeleri kaç TL olarak yatırılacak, bayram ikramiyesinin tutarı belirlendi mi?

2022 Bayram İkramiyesi Kaç TL?

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri enflasyon göz önünde bulundurularak artırılmıştı. 2020 yılında 1.000 ₺ olan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1.100 ₺ tutarına yükseltilmişti. Bu yıl da enflasyonun göz önünde bulundurulması ve ikramiyelerde artış yaşanması bekleniyor. Koşullar göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılında bayram ikramiyelerinin 1.500 ₺ ila 1.750 ₺ arasında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor. Henüz tutara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, pek çok kaynak belirtilen rakamlar arasında bir bayram ikramiyesi yatırılacağını belirtiyor. Resmi tutara ilişkin açıklamaların, her yıl olduğu gibi ikramiye dağıtım tarihlerinden bir hafta önce yapılması bekleniyor…