Yarın itibariyle başlayacak olan av yasağı ile detaylar geldi. Denizlerde başlayacak olan av yasağından kimlerin muaf tutulacağı ise merak konusu oldu. Peki 2022 Av Yasağı'ndan kimler muaf olacak?

Her sene yapılan av yasaklarının bu sene de 15 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi. Bu açıklamanın ardından ilgili kişiler av yasağı ile detayları merak etmeye başladı. Yasağın gelmesinin ardından balık fiyatlarının nasıl olacağı da gündem oldu. Peki av yasakları neden yapılmakta?

Her yılın belli dönemlerinde yapılan av yasaklarının yapılmasında pek çok önemli gerekçe bulunmaktadır. Bu gerekçeler hem dünyanın geleceği hem de ekolojik sistem için son derece önemlidir. Bu konuya dikkat çeken yetkililer balıkçılara da sık sık hatırlatma ve uyarı yapmaktadır. Kaçak avlanmanın önüne geçmek için çalışmalar sürdüren yetkililer, halkı bu konuda bilinçlendirerek ekolojik dengenin korunması için çaba sarfetmektedir. Özellikle her sene gündeme gelen av yasaklarında balıkçıların bilinçli olması çok önemlidir. Peki Av Yasakları'nın önemi nedir?

Av Yasağı Önemi Nedir?

Sürdürebilir avcılığın temin edilebilmesini sağlamak

Balık popülasyonunun korunmasını sağlamak

Ekolojik dengenin korunmasını sağlamak

Ekolojik dengenin ve balık popülasyonunun korunması sayesinde gelecek nesillere aktarabilmek

Su ürünlerinin kaynaklarından ekonomik bir şekilde faydalanabilmek

Bu sebeplerden dolayı konulan av yasakları her sene düzenli bir şekilde yürürlüğe girmektedir. Yetkililer, kural dışı avlanmanın önüne geçilmesini sağlamak için de vatandaşların bilinçli olması konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Peki Av Yasakları ne zaman başlayıp ne zaman biter?

Av Yasakları Ne Zaman Sonlanacak?

Bu sene 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonunda balıkçılar serbest bir şekilde avlanama yapabilmekteydi. 15 Nisan'da sonlanan av yasağından sonra av yasağı dönemi başladı. 15 Nisan'da yani yarın yürürlüğe girecek olan av yasağına göre denizlerde avlanma yapılamayacak. Bu açıklama ile birlikte gelecek sene av sezonuna kadar avlanmanın yasak olduğu belirtildi.

Av Yasağı'ndan Kimler Muaf Tutulacak?

4,5 ay sürecek olan yasak sürecinden kimlerin muaf tutulacağı da merak konusu oldu. Özellikle balıkçıları ilgilendiren av yasağında bu sezonda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda araştırmalar yapıldı. Peki bu sene Av Yasağı'ndan kimler muaf tutulacak?

Ekonomik açıdan faaliyetlerini sürdürmek isteyen balıkçılar için bu sezonda bir istisna sağlanabilecek. Bakanlıktan alınan izin sayesinde balıkçılar; av yasağı döneminde belirli koşullara uymak şartı ile karasularımız dışında yani uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemi ile birlikte avlanma yapabilmektedir.