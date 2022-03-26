2022 yılında asker harçlığı ne kadar sorusunun yanıtını içeriğimiz de derledik. 2022 Asker harçlıklar ne zaman yatırılır sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Askerlik görevini er ya da erbaş olarak yapan vatandaşlar harçlık ödemelerini yapar ve askere verilen tutar hizmetin yapıldığı bölge ve kriterlere göre değişiklik gösterir.

Askerlik harçları nasıl hesaplanır?

Asker harçlıkları;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 154. madde esas alınmak suretiyle belirlenen aylık katsayı oranının her bir rütbe için aşağıda belirlenmiş ek gösterge rakamıyla çarpılarak hesaplanır.

Çavuşlar için ödenecek askerlik maaşları aylık kat sayısı 1172 gösterge rakamıyla çarpılır, doğuda ise 17.500 gösterge üzerinden,

Onbaşı olanlar 1040 ile çarpılması, doğuda ise 16.500 gösterge üzerinden,

Er olarak yapanlara 910 ile çarpılması sonucunda, doğuda ise 15500 gösterge üzerinden ödenir.

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır’da hudut birliklerinde görev alan kişilere 7600 gösterge rakamı memur maaşına uygulanan kat sayıyla çarpılmasıyla tutar üzerinden maaş ödemesi yapılır.

Askere para verilir mi?

Er asker maaşları belirlenen hükümlere göre hesaplanır. Askerliğini er olarak yapan MSB’nin belirlediği bölgeler dışında yapanlar için 190 TL’dir.

Onbaşı maaşları 217 TL,

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Çavuş maaşları 245 TL’dir.

Doğuda asker yapanlara aylık 1516 TL,

Doğuda görev yapan asker maaşları ise 3445 TL’dir.

Asker harçlıkları ne zaman yatırılır?

Asker harçlıkları her ay ay başında ödeniyor. İlk ödeme 1 aylık süre tamamlanmasını müteakip ay başında yapılmakta ve ilk ödemeler PTT kart üzerinden çekilmektedir. Asker maaşları PTT kart üzerinden, usta birliğindeyse Ziraat Bankası hesap kartından çekilebilir.