Açık Öğretim Lise sınavına gireceklerin en çok merak ettiği konulardan biri sınavın ne zaman yapılacağı oldu. Peki 2022 AÖL sınav tarihi ne zaman?

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Ögün öğretimi tamamlayaman kişiler için açıktan okuma hakkı tanındı. Bunun üzerine aradan ne kadar zaman geçerse geçsin lise öğrenimi tamamlamak isteyen kişiler, açıktan lise öğrenimi tamamlama hakkı kazandı. Açık lise okuduktan sonra normal örgün öğretimdeki gibi diploma kazanan kişiler, sınav takviminin ne zaman olduğu konusunda internette çok sayıda araştırma yaptı. Peki AÖL sınavı ne zaman olacak?

AÖL Nedir?

Açık Öğretim Lisesinde tıpkı örgün öğretimde olduğu gibi dersler verilerek, sınava tabi olan kişilerin diploma alma hakkı tanındı. Lise öğrenimi herhangi bir sebepten yarım kalmış kişiler için eğitimlerini tamamlaması üzerine geliştirilen bu sistem sayesinde pek çok kişi liseden mezun oldu. 1992 senesinden itibaren hangi yaştan olduğu fark etmeksizin lise öğrenimi tamamlamak üzere pek çok kişi AÖL'ye başvuru yaptı.

Burada öğrenim gören kişilerin eğitimi şu anda uzaktan eğitimde olduğu gibi aynı sistem ile dersleri aldı. Tv'lerden ve kitabevlerinden edinebilen yardımcı kitaplar sayesinde kişilerin, örgün öğretimde görecekleri ders içeriklerini anlaması sağlandı. Fakat AÖL'ye kayıt olmak için belli başlı şartlar belirlendi.

AÖL'ye Kayıt Olma Şartları

Lise öncesi yani ilköğretim ve ortaokuldan mezun olmak,

Lisede 2 sene boyunca sınıf tekrarı yapanlar,

Lise, Mesleki Lise, Polis ve Askeri okullar, Sağlık Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancı Dil lisesi, Öğretmen Lisesi'nden ayrılan kişilere kayıt olma hakkı tanındı.

Bunun üzerine kayıt yaptıran kişilere Halk Eğitim Merkezlerinden kitaplar verilerek, ders takibi yapılabilmesi sağladı. Lise öğrenimlerini tamamlayamayan kişiler için son derece avantajlı olan AÖL, günümüzde de pek çok kişinin lise öğrenimini tamamlamasına yardımcı oldu. Peki bu sene yapılacak olan AÖL sınavı ne zaman olacak?

AÖL Sınavı Ne Zaman?

Pandemi döneminde online bir şekilde yapılan AÖL sınavının 1. dönem sınavları da aynı şekilde yapılmaya devam edildi. Bunun üzerine konunun ilgileri tarafından 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2. dönem AÖL sınavının 1-10 Mart arasında online bir şekilde yapıldı. 3. dönem sınavlarının ise yine online şekilde yapılarak Temmuz ayında olacağı söylentiler arasına girdi.