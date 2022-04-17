Bugün birincisi olan ALES sınavının ardından sınav ile ilgili görüşler herkes tarafından merak edildi. Peki ALES sınavı nasıldı? İşte detaylar...

Tam adıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavı olan ALES; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ya da yurt dışı lisansüstü eğitim almak için girilen sınavdır. Yılın belli dönemlerinde yükseköğretim kurumlarına girebilmek için yapılan bu sınavlar, adaylar tarafından oldukça merak edilmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili sınava kimlerin girebileceği, ne zaman yapılacağı ve ne kadar süre geçeliliği olacağı hakkında adaylar internet üzerinden pek çok araştırma yapmıştır. Peki ALES sınavına kimler girebilir?

ALES Sınavına Kimler Başvuru Yapabilir?

ALES sınavı kadroya atanabilmek için son derece önemlidir. Bahsedilen kontenjanlarda görev yapabilmek için ALES zorunlu görülmektedir. Sınava başvuru şartı ise; lisans programından mezun olmaktır. Mezun olmayan fakat mezun olabilecek kişiler de başvuru yapabilmektedir.

Her sene farklı dönemlerde yapılan ALES sınavının bu sene ilki bugün saat 10.30'da yapıldı. Sınava uzun süredir çalışan adaylar, sınavla ilgili görüşlerini sosyal medyadan belirtti. Sınava uzun süredir çalışan adaylar sınavın zorluğu ve soruların çeşitleri hakkında yorumlarda bulundu. Peki ALES sınavı nasıldı?

2022 ALES Sınavı Nasıldı?

Uzun süredir bu sınava hazırlanan adaylar sınavla ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden belirtti. Sınav hakkında genel olarak yorum yapan kişiler sınavın zorluğu ve kolaylığı ile ilgili görüşlerini de belirtti. Sosyal medyada sınav ile ilgili konuşan adaylar en çok Türkçe sınavı hakkında yorumlarda bulundu. Türkçe sınavlarının paragraf sorularının uzunluğu hakkında oldukça eleştiri geldi. Genel olarak diğer alanlarda sorun yaşmadıklarını belirten adaylar Türkçe testinde paragrafların karışık yapısı, uzun olması ve şıkların birbirleri ile benzerrliğinden yakındıklarını söyledi.

Bu sene birincisi yapılan sınavın diğer ikisinin de ne zaman yapılacağı merak edilenler arasındaydı. Peki 2022 ALES sınavının ikincisi ne zaman yapılacak?

ALES Sınav Tarihleri

Bugün birincisi yapılan sınavın ardından sınava girmek isteyen adaylar diğer iki sınavın tarihlerini de son derece merak etti. ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre ise; ikinci ALES sınavının 21 Ağustos'ta, üçüncü ALES sınavını ise 30 Kasım'da yapılacağı öğrenildi. Bu sınavlardan alınan puanların ise 5 yıl kadar geçerli olduğu ÖSYM tarafından açıklandı.