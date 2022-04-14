Akbank yeni kredi kampanyasını duyurdu. Kolay başvuru imkanı ve şartsız olması müşterilerin dikkatini çekti. 50 bin TL'ye varan kredinin detayları haberimizde...

Son Dakika! Akbank yeni kredi kampanyasını müşterilerine duyurdu. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların kolayca başvuru yapabileceği kredinin detayları vatandaşlar ile paylaşıldı. Akbank'ın resmi web sitesiden yapılan duyuru ile, vatandaşların koşulsuz şartsız bir şekilde 50 bin TL tutarındaki krediden kolayca faydalanabilecekleri duyuruldu. Peki; kampanyanın detayları neler? Kimler Akbank 50 bin TL kredi alabilir? 2022 Akbank kolay krediye nasıl başvurulur?

2022 Akbank Kolay Başvuru ile 50.000 TL Kredi

Akbank'ın resmi internet adresinden yaptığı son dakika duyurusuna göre Akbank müşterilerinin kısa mesaj yolu ile 50 bin TL'ye kadar varan tutarda kredi alabiliyor. Kolayca başvuru yapılabilen kredi 36 vade ile geri ödenebiliyor. Akbank'ın şartsız adı altında sunduğu bu kolay krediden faydalanmanın tek şartı; başvuru yapan vatandaşların Akbank banka hesapları ya da kredi kartları olması. Aktif bir şekilde Akbank hesaplarını kullanan vatandaşların ön plana çıkacağı uzmanlar tarafından öngörüldü. Ancak; kolay başvuru ve kullanım imkanı sunan 50.000 TL tutarındaki bu krediye Akbank hesabı olan her vatandaş başvurabilse de olumlu yanıt alamıyor. Olumlu yanıt alabilmek için Akbank birkaç şart sunuyor.

2022 Akbank 50.000 TL Kredi Kimler Alabilir?

Akbank tarafından yapılan resmi duyuruya göre 50 bin TL tutarındaki bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranan şartlar oldukça az. Akbank'ın ilk ve en önemli şartı krediye başvuracak olan vatandaşların Akbank hesabı ya da Akbank kredi kartlarından herhangi birine sahip olması olarak belirtildi. Ayrıca; başvuran vatandaşların sigortalı olarak çalışması gerekiyor. Emekli vatandaşların ise banka politikaları çerçevesinde uygun görülmesi durumunda kredi alabilecekleri belirtildi.

2022 Akbank 50000 TL Kredi Nasıl Başvurulur?

Akbank'ın sunmuş olduğu düşük faiz oranı ve oldukça az şarta sahip olan bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşların kısa mesaj yolu ile başvuru yapması yeterli oluyor. Vatandaşların 4425 numarasına yapacakları başvuru, 5 dakika içerisinde sonuçlanıyor. Peki; vatandaşlar SMS ile kredi başvurularını nasıl yapabilecek?

Krediye başvuracak olan vatandaşların telefonlarının kısa mesaj bölümünden 4425 numarasına; Kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik numaralarını yazmaları yeterli oluyor.