Yardımlaşma ayı olarak bilinen Ramazan ayında ülkemizdeki siyasi partiler ihtiyaç sahiplerine Ramazan Yardım Kolisi veriyor. Peki; AK Parti bu yıl Ramazan yardım kolisi dağıtımı yapıyor mu? Detaylar haberimizde...

Ramazan ayının gelişi ile bu yıl da şirketler ve müslüman vatandaşlar yardımlaşmaya ve birbirlerine destek olmaya başladı. Kişi ve kurumların yanı sıra siyasi partiler de yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan yardım kolisi dağıtımı yapmaya başladı. Peki; AKP vatandaşlara Ramazan yardım kolisi dağıtımı yapıyor mu?

2022 AK Parti Ramazan Yardım Kolisi Veriyor Mu?

İktidar partisi'nin dine yakınlığı ile kurulduğu günden itibaren dikkat çeken bir parti olarak siyasi hizmetlerini verdirmeyi sürdürüyor. Peki; AKP bu Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımı yapıyor mu?

AKP il ve ilçe teşkilatları, AKP Gençlik Kolları ve AKP Kadın Kolları bakıma ya da yardıma muhtaç vatandaşlara bu yıl da Ramazan yardım kolisi dağıtımı yapmaya devam ediyor.

AKP Kimlere Ramazan Yardım Kolisi Veriyor?

İktidar partisi AKP'nin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım pek çok kişiyi sevindirdi. Kimlerin yardım kolisi alabileceğine dair resmi bir açıklama bu yıl yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda göz önünde bulundurulan şartların değişmediği destek alanlar tarafından belirtiliyor. Ramazan yardım kolisi ya da halk arasında iaşe kolisi olarak da bilinen destekten faydalanmak isteyen vatandaşların işbu şartlara uygun olması gerekiyor;

Yardım alacak kişinin yardıma muhtaç ya da ihtiyaç sahibi olarak kabul edilmesi

Yardım alacak kişinin maaşlı bir işi olmaması ya da maaşının yetersiz görülmesi

Çalışmaya engel bir durumu olması

Asgari ücret almasına rağmen hane halkı sayısının çok olmasından doğabilecek geçim zorluğu sorunlarının olması

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, AKP tarafından verilmekte olan Ramazan yardım kolilerinden faydalanabilirler.

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AKP Ramazan Destek Kolisi Nasıl Alınır 2022?

AKP'nin dağıtmış olduğu Ramazan kolilerinden almak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın AKP ilçe teşkilatlarına giderek yardım kolilerini alabilirler. Üstelik AKP'nin Ramazan yardım kolisi dağıtımından faydalanmak için parti içindeki birisi tarafından tavsiye edilmiş olmanıza gerek görülmüyor. Yardıma ihtiyaç duyulan kişiler, bilgileri ile saptanarak yardımlarını iletiliyor.

AKP'nin Ramazan destek kolisinden faydalanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın ilçe teşkilatlarına gitmesi, yeterli oluyor. Ayrıca ulaşıma engel unsurları bulunan vatandaşlar için AKP yetkilileri yardım kolisini vatandaşların kapısına kadar bırakıyor.

2022 AKP Ramazan Destek Kolisinde Neler Var?

İhtiyaç sahiplerine sunulan destek kolilerinde şu malzemeler bulunmaktadır;