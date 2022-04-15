Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası yaptığı araştırmalar sonucunda Mart ayı verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Yapılan araştırmaya göre açlık ve yoksulluk sınırı şuanda kaç TL?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası yaptığı araştırmalar sonucunda Mart ayı verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı.

Mart ayı verilerine göre yapılan araştırmada artan hayat pahalılığı ve enflasyon oranları dikkate alınarak açlık ve yoksulluk sınırı belirlenmiştir. Sağlıklı beslenmek için aylık yapılması gereken harcama tutarı 4 kişilik bir ailede toplamda 4,453 TL olarak belirlenirken yoksulluk sınırı ise 15.405 TL olarak belirtilmektedir. Yapılan araştırmaya göre yetişkin bir erkek aylık olarak sağlıklı beslenebilmek için 1210 TL harcama yapması gerekirken yetişkin bir kadın ise 1158 TL harcama yapması gerekmekte.

Veriler oluşturulurken 15 ile 18 arasında bir gencin sağlıklı şekilde beslenebilmesi için 1266 TL harcama tutarı yapması gerekmekte. 4-6 yaşındaki küçük bir çocuk ise 820 TL harcama tutarına ulaşarak toplamda bir ailenin 4453 TL lik gıda alışverişi yapması gerekiyor.Yapılan araştırmada gözlemlenen sonuca göre açlık sınırı asgari ücretin altında kalmakta. Hayat pahalılığı ve enflasyon değerlerinin yüksek olduğu bu dönemde açlık sınırı değerleri de oldukça yükselmiş durumda. Araştırma sonuçlarının TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre hesaplandığı açıklandı.

Birleşik Metal-İş'in açıklamasına göre “"TÜİK Madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2022 için 4 bin 453 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 15 bin 405 lira olarak gerçekleşmiştir." İfadeleri yer almakta.

Açıklanan verilere göre, Mart ayı içerisinde günlük en yüksek harcamalara bakılacak olunursa 46,95 liralık süt ve süt ürünleri listenin başını çekiyor. Diğer yapılan harcamalar ise tabloda verilen rakamlar üzerinden hesaplanmış durumda.