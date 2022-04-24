Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şeker ve çikolatalarının, bayram yaklaşırken A101'de satışı başlandı. Peki A101 bayram şeker ve çikolata fiyatları nasıl olacak? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

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Ramazan Bayramı'nda her vatandaş öncelikle bayram şekeri fiyatlarını araştırmaktadır. Bayram alışveriş listesinde her zaman öncelik bayram şeker ve çikolatalarına verilmektedir. Bu bayramda da vatandaşlar öncelikle bayram alışverişi yapmak için fiyat araştırmasına girdiler. Haftanın belirli günlerinde avantajlı ürünlerinin bulunması ile de vatandaşlar fiyat araştırması yapmaya A101'den başladı. Herkesin bütçesine uygun ve çeşitli markalardan oluşan bayram şeker ve çikolataları ile de vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Peki bu bayram A101'de hangi şeker ve çikolatalar var? İşte A101'in kendi sitesindeki bayram şeker ve çikolata fiyatları...

A101 Bayram Şekeri Fiyatları

Pıt Pıt Sert Şeker Meyve Aromalı (700 Gr) - 17,95 TL

Tofita Yumiyum Yumuşak Şeker Çilekli (804 Gr) - 15,95 TL

Tofita Yumiyum Yumuşak Şeker Portakallı (804 Gr) - 15,95 TL

Tofita Yumiyum Yumuşak Şeker Vişneli (804 Gr) - 15,95 TL

Haribo Party Mix (130 Gr) - 7,20 TL

Horibo Goldbears (130 Gr) - 7,20 TL

Kent Tofita Yumuşak Şeker (47 Gr) - 2,60 TL

Pıt Pıt Sert Şeker Dolgulu Kahveli (350 Gr) - 4,60 TL

Evliya Bayram Sert Şeker Sütlü (500 Gr) - 5,50 TL

Evliya Bayram Yumuşak Şeker Sütlü (350 Gr) - 5,50 TL

Evliya Bayram Yumuşak Şeker Kakaolu (350 Gr) - 50 TL

Evliya Bayram Meyve Aromalı Sert Şeker (500 Gr) - 5,50 TL

Tofita Yumiyum Yumşak Şeker Vişneli (804 Gr) - 15,95 TL

Pıt Pıt BonBon Sert Dolgulu Meyveli Şeker (350 Gr) -4,95 TL

Damla Yumuşak Şeker Çilekli Licorice (30 Gr) - 1,00 TL

A101 Bayram Çikolatası Fiyatları