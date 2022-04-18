17 Nisan akşamı televizyon ekranlarına düşen sıcak gelişmeler ile birlikte Süper Lig’in tescil edip edilmeyeceği gündeme bomba gibi düştü. 2021-2022 Süper Lig Tescil Edilecek Mi?

17 Nisan akşamı televizyon ekranlarına düşen sıcak gelişmeler ile birlikte Süper Lig’in tescil edip edilmeyeceği gündeme bomba gibi düştü. Beyaz TV ekranlarında Ahmet Çakar'ın iddiaları sonrasında yaşanan gelişmeler Türk futbolunu derinden etkileyecek. Süper Lig kulüplerinin de yaşanan gelişmelerden haberdar olduğu ve hafta içi Ankara'ya giderek talepte bulunacakları açıklandı.

4 küme düşme ihtimali bulunan ve arasında küme düşmüş takımların Ankara ziyareti sonrasında ise küme düşmenin kaldırılacağı iddiaları da basına düştü. Beyaz Tv ekranlarında yapılan haber sonrasında ise Süper Lig'in kesin olarak bu sezon küme düşme olmayacağı bilgisine ulaşıldı. Peki Süper Lig tescil edilecek mi?

SÜPER LİG TESCİL EDİLECEK Mİ?

Bir kulüp başkanının Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edip ligin tamamlanması gerektiği ve küme düşmenin bu sezon kaldırılmasını istediklerini açıkladığı bilgisine ulaşıldı.

Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar sonrasında ise Süper Lig'in tescil edilmeyebileceğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Trabzonspor tarafından açıklama gelecek mi merak ediliyor. Trabzonspor'un yıllar sonra açık ara götürdüğü şampiyonluk yarışında ligin tescil edilmemesi gibi durumda neler yaşanacak merak ediliyor.

Ahmet Çakar Beyaz TV ekranlarında Beyaz Futbol programında yaptığı açıklamalar ile gündeme doğrudan etki etti. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise neler yaşanacak merak ediliyor. İşte Ahmet Çakar'ın canlı yayında ki açıklamaları..

Ahmet Çakar: "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'na ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti."

"Ferhat Gündoğdu'na dinletilen tape benim elimde olsa kanun gereği yayınlayamaz. Ancak bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz."

Ahmet Çakar sözlerine küme düşmenin kaldırılacağı ile ilgili devam etti. "Küme düşme kaldırılsın talebi gelecek. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na bugün bir ses kaydı dinletildi. Bu ses sana mı ait denildi, ardından da Ferhat Gündoğdu yarım saat sonra istifa etmek zorunda kaldı."