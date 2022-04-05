Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında Türkiye Emekliler Derneği’nden müjdeli haber verildi. Emeklilere sosyal yardım ve zam yapılacak mı? İşte Detaylar..

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında Türkiye Emekliler Derneği’nden müjdeli haber verildi. Emeklilere sosyal yardım ve zam yapılacak mı? İşte Detaylar..

4 Nisan 2022, gününde yapılan enflasyon açıklaması ile birlikte açıklamada bulunan Türkiye Emekliler Derneği başkanı, maaş zammı hakkında konuştu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yaşanan zamlarla birlikte vatandaşlar büyük tepkiler göstermeye başladı. Vatandaşların zor zamanlar geçirdiği bu dönemde kira oranlarının da artmasıyla birlikte temel ihtiyaçların nasıl giderileceği merak edilmekte.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte emekli vatandaşların geçim konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zam beklentisi daha da yükselmeye başladı. Zam beklentisi hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, zam konusunda henüz net bir açıklama yapmamış durumda. Gelen zamlarla birlikte emeklinin zor günler yaşaması, maaşların ne zaman artacağı konusunu da getirdi. Gıda fiyatlarının her geçen gün artmasıyla birlikte hayat pahalılığının da göz önüne alınarak emekli maaşlarına zam gelmesini isteyen emekli vatandaşlara açıklama yapıldı.

Son dakika açıklamasına göre TÜİK tarafından enflasyon verilerinin yayımlanmasıyla kira artış oranlarının çok yüksek olduğu görülmekte. Yıllık enflasyon oranının yüzde 61.14 seviyesine kadar çıkması sonrasında emekli vatandaşlar tarafından zam talebi yoğunlaştı. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün, enflasyon oranının alım gücüne yaptığı etkiyi açıklayarak emekli maaşlarına zam yapılması için açıklamalarda bulundu.

Mart 2022 enflasyon değerinin bu seviyelere ulaşmasıyla birlikte zam isteyen vatandaşlar gözlerini hükümete çevirmiş durumda. Hükümet tarafından yapılacak açıklamayla birlikte emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuş durumda. Kazım Ergün tarafından yapılan yazılı talepte; emeklilerin alım gücünün giderek düştüğünü ve bu nedenle hükümet yetkililerinden emeklilere sosyal yardım ve maaş zammı yapılmasını talep etti. 2000 sonrası için vurguda bulunan Kazım Ergün, gerekli adımların atılmasını ve bu dönem sonrasında emekli olan kişilerin maaşlarına zam yapılması talebini yeniledi.