Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın finaline yaklaşırken Çarşamba günü yarışmacılar arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz yepyeni bir haftaya başladı. Haftanın finaline yaklaşırken Çarşamba günü yarışmacılar arasındaki kıyasıya verilen mücadele sonrası kim kaç puan aldı? Yemekteyiz bugün kim kaç puan oldu? İşte detaylar ve daha fazlası..

Yemekteyiz yarışmasına olan ilgi kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ediyor. Haftanın finaline yaklaşırken 20 Nisan Çarşamba günü kim kaç puan aldı merak ediliyor. İzleyiciler puanlama kısmını kaçırdıklarında internet üzerinden günün puanlamalarını araştırırken 20 Nisan Yemekteyiz puanlamaları ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Peki Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı?

Yemekteyiz 20 nisan puan durumu, Yemekteyiz 20 nisan günün birincisi, 20 nisan yemekteyiz günün puanlaması kim oldu sorularının yanıtlarına haberin devamında ulaşabileceksiniz. Haberi okumaya devam edin!

Tv8 ekranlarında haftanın son gününe yaklaşırken Yemekteyiz yarışmasına dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarışmacılar bu haftada neler olacak merak ediliyor. İşte 20 Nisan Yemekteyiz yarışma puanlamaları..

Yemekteyiz 20 Nisan Kim Kaç Puan Aldı?

Tv8 ekranlarında haftanın finaline yaklaşırken mutfakta rekabetler yükseldi. Haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen yarışmacılardan puanlar nasıl olacak? Yarışmacılar arasında gidecek olan rekabetin beraberinde programda tansiyonların yükselmesi gelinlerin de adrenallerini arttırıyor. Peki 20 Nisan yemekteyiz puanlamaları nasıl?

Yemekteyiz 20 Nisan 2022 puanları

Haftanın her günü Yemekteyiz yarışmasında günün puanlamaları açıklanıyor. Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı, 20 Nisan puanları.. İşte detaylar..

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Yemekteyiz 20 Nisan Çarşamba yarışma puanlamaları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

18 Nisan Pazartesi Yemekteyiz Puanı (Pınar Başoğlu) = 31 Puan

19 Nisan Salı Yemekteyiz Puanı (Bilge Kılıç) = 21 Puan

20 Nisan Çarşamba Yemekteyiz Puanı (Muhammet Gök) =

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