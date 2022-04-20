Altın fiyatları anlık olarak düşüş ve çıkışlar yaşayabiliyor. Vatandaşlar ise, son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. Peki; 20 Nisan 2022 altın fiyatları ne oldu? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

Ülkemizde en sık tercih edilen yatırım yollarından biri olan altının fiyatları anlık olarak çeşitli etkenler nedeniyle değişebilmektedir. Gerek yatırım gerekse hediye için sıkça tercih edilen altında fiyatların neyden etkilendiği ise sıkça araştırılıyor. Peki; altın fiyatları neye oranlıdır? Altın fiyatları neden düşer ya da yükselir?

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Altın fiyatlarının anlık olarak değişmesinin belli başlı sebepleri vardır. Altın fiyatları bir kişi ya da kurum tarafından sebeplere bağlı olmadan değiştirilmez.

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Bu değişimlerden ilki arz- talep ilişkisidir. Altın satışlarının büyük ölçüde artması, fiyatların da yükselmesi anlamına gelir. Altın alımının düşüşü ise, fiyatların düşmesie sebep olur. Bunun yanı sıra altını etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlardan biri, küresel ya da bölgesel rik faktörleridir. Ülke çapında ya da dünya çapında yaşanan ve ekonomiye zarar verebilen olaylar altın fiyatlarının düşmesine ya da yükselmesine sebep olur. Bir diğer faktör, enflasyondur. Enflasyonun arttığı, yani ekonominin kötüye gittiği dönemlerde altın fiyatlarında düşüş ya da yükseliş yaşanmasına sebep olur. Bir ülkenin parası ne kadar değersizleşmişse, altın fiyatları da bu orantıda artış gösterecektir. Nakit akışı da altın fiyatları ile doğrudan ilişkilidir. Nakit akışının artması, altın taleplerini artırır. Bu nedenle de altın fiyatları artışa geçer. Reel Faiz Oranları ise bir diğer faktördür. Reel Faiz Oranlarının düşürülmesi durumunda altın fiyatları düşüşe geçer. Vatandaşlar bu dönemlerde altın yatırımı yapmaktadırlar.

Peki; ülkemizde bugün altın fiyatları kaç lira? 20 Nisan altın kaç TL?

20 Nisan Altın Kaç TL? 20 Nisan 2022 Güncel Altın Fiyatları

Gerek yatırımcılar gerekse hediye verecek olan vatandaşlar bugün, 20 Nisan altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç lira? İşte güncel altın fiyatları;

Gram Altın Alış: 926,64 TL

Gram Altın Satış: 927,27 TL

Çeyrek Altın Alış: 1.482,66 TL

Çeyrek Altın Satış: 1.516,09 TL

Yarım Altın Alış: 2.956,06 TL

Yarım Altın Satış: 3.032,19 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 6.150 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 6.242 TL