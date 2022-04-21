Dün yayımlanan dizi ve programların reytingleri dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. 20 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk yapımlarının reyting sonuçları ne durumda?

Dün yayımlanan dizi ve programların reytingleri dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. 20 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk yapımlarının reyting sonuçları ne durumda? Dizi severler tarafından sürekli olarak takip edilen Sadakatsiz dizisi herkesin beğenisini toplamış durumda. Herkes tarafından sevilen dizilerin reyting sonuçları da belli oldu.

Günlük olarak açıklanan reyting verileri her günün en çok izlenilen dizi ve programlarını veriye dökerek bizlere sunmaktadır. Çarşamba günü yayımlanan en çok izlenen dizi ve programlar arasında Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk programları yer alıyor.

20 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Kuruluş Osman” dizisinin özeti, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Sadakatsiz” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM