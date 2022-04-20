Futbol severler bugün de gerek gün içerisinde gerekse akşam saatlerinde futbol karşılaşmaları seyretmek istiyor. Bu nedenle de "Bugün Hangi Maçlar Var?" sorusu sıkça araştırılıyor.
GÜRSES - 20 Nisan Çarşamba günü spor ekranı nedir? 20 Nisan Çarşamba bugün hangi karşılaşmalar var? Karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler dünya liglerini ve Türkiye liglerini takip etmek için günlük maçlara bakmaktadır. Öte yandan iddia da kupon yapmak isteyen vatandaşlar ise karşılaşmaları incelemek istemektedir.
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Futbolseverlerin internette en çok araştırma yaptığı şeylerden biri bugün hangi maçların olduğu, bugün izlenebilecek maçların neler olduğu gibi soruların yanıtlarını arıyor. Bugün ise oynanacak olan önemli maçlar, izleyicileri ekran başına kitleyecek.
20 Nisan 2022 Çarşamba Hangi Maçlar Var? Bugünün Maç Programı
Futbol severler hangi karşılaşmaları izleyebileceklerini araştırırken hangi ligleri de izleyeceklerini araştırıyor. Özellikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyen taraftarlar sürekli olarak araştırmalarına devam ediyor. Peki; 20 Nisan 2022 Çarşamba maç takvimi nedir?
20 Nisan 2022 Çarşamba Tv'de Spor Ekranı
- 13.30 Manisa FK-Balıkesirspor TRT Spor
- 16.00 BB Erzurumspor-Tuzlaspor TRT Avaz
- 16.00 Ankaragücü-Altınordu TRT Spor
- 18.00 Menemenspor-Kocaelispor TRT Spor
- 19.30 Udinese-Salernitana S Sport 2
- 20.00 Atletico Madrid-Granada Spor Smart
- 20.30 Alanyaspor-Sivasspor A Spor
- 21.00 Celta Vigo-Getafe Spor Smart 2
- 21.45 Chelsea-Arsenal S Sport
- 21.45 Everton-Leicester City S Sport +
- 21.45 Newcastle-Crystal Palace S Sport +
- 21.45 Leipzig-Union Berlin Spor Smart
- 22.00 Juventus-Fiorentina TRT Spor
- 22.00 Manchester City-Brighton S Sport 2
- 22.30 Osasuna-Real Madrid Spor Smart
Türkiye'de bu hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan ise Spor Toto 1.Lig'de ertelenmiş veya yeni hafta karşılaşmaları izleyicilerin karşısına geçiyor. Liglerin belirtilen lig takviminde tamamlanabilmesi adına çalışmalarını sürdüren TFF çoğu zaman hafta içlerine de karşılaşmalar müsabakalar koyabilmektedir.
Öte yandan Avrupa liglerinde lig maçları devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, son haftalara girilmesi ile birlikte taraftarlar nefeslerini tuttu. Kim şampiyon olacak?
İspanya La Liga'da ise şampiyonluğa yakın taraf olan Real Madrid son karşılaşmalarda galip gelmesi ile birlikte ligi şampiyon olarak bitirebilecek. Barcelona'nın geçtiğimiz gün deplasmanda kaybetmesi ile birlikte Real Madrid artık şampiyonluğa yakın olan taraf.