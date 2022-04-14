Birikimlerini kısa sürede değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankalardan müjdeli haber geldi. Nisan ayı 32 günlük mevduat faizi oranları güncellendi. İşte bankaların mevduat faizlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Giderek zorlaşan ekonomik şartlara karşın birikimlerini kısa sürede değerlendirerek kara geçmek isteyen vatandaşlar için mevduat faizi getiri oranları güncellendi. Bankalar, resmi internet siteleri aracılığı ile 32 günlük mevduat faizi oranlarını kamuoyu ile paylaştılar.

Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Ne Kadar?

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren Akbank, yeni dönemde güncel ekonomik şartlara ve diğer faktörlere bağlı olarak hizmet kapsamını genişletmeye ve hizmet içeriklerini daha da avantajlı bir şekle büründürmeye devam ediyor. Bu kapsamda birikimlerini kısa süre içerisinde değerlendirmek isteyen müşterileri için 32 günlük mevduat faizi oranını açıklayan banka, birikim tutarına göre kazanılacak net kazançları da hesapladı.

Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayı 32 günlük mevduat faizi getirisi yüzde 18,25 olarak kaydedildi. Banka, birikim tutarına göre değişiklik gösteren aylık net kazanç tutarlarını şu şekilde hesapladı:

20 bin TL: 304 TL

50 bin TL: 760 TL

100 bin TL: 1.520 TL

Türkiye Ekonomi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Ne Kadar?

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi kampanyaları ile vatandaşların nakit sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere hizmet veren Türkiye Ekonomi Bankası, zorlu ekonomik şartlar karşısında birikimlerini kısa sürede değerlendirmek isteyen müşterileri için 32 günlük mevduat faizi oranını açıkladı.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından yapılmış olan açıklamaya göre nisan ayı 32 günlük mevduat faizi getirisi yüzde 17,50 olarak kaydedildi. Banka, birikim tutarına göre değişiklik gösteren aylık net kazanç tutarlarını şu şekilde hesapladı:

20 bin TL: 291,51 TL

50 bin TL: 728,77 TL

100 bin TL: 1.457,53 TL

Diğer Bankaların 32 Günlük Mevduat Faizi Getirileri Ne Kadar?

Nisan ayı mevduat faizi oranlarını güncelleyen bankalar, ilgili hizmetlerine ilişkin resmî açıklamaları yaptılar. Buna göre bankaların 32 günlük mevduat faizi getirileri ve 50 bin TL için garanti ettikleri aylık net kazanç tutarları şu şekilde bildirildi: