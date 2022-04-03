2 Nisan Cumartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

2 Nisan Cumartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

2 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan programlardan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.