11 Ayın sultanı Nisan'ın gelmesi ile birlikte Ramazan ayına da giriş yapmış bulunyoruz. 2 Nisan Cumartesi Ramazan iftarı kaçta? İftar saatleri, İstanbul iftar saati, Ankara iftar saati, izmir iftar saati...

11 Ayın sultanı Nisan'ın gelmesi ile birlikte Ramazan ayına da giriş yapmış bulunyoruz. 2 Nisan Cumartesi Ramazan iftarı kaçta? İftar saatleri, İstanbul iftar saati, Ankara iftar saati, izmir iftar saati...

Kalabalık aile sofralarının olduğu, bereketin ve bolluğun ayı Ramazan artık geldi. İftar ve sahur sofralarının ailecek oturulduğu Ramazan ayında 2 Nisan itibari ile ilk oruçlar tutulmaya başlandı. Peki İftar saatleri kaçta? İstanbul iftar saati, Ankara iftar saati, 2022 İmsakiye saatleri...

İstabul İftar Saati

İstanbul vatandaşı için 2022 İstanbul iftar saati 19:36'da gerçekleşecek. İstanbul halkı saat 19:36'da kalabalık iftar sofrasında orucunu açabilecek.

Ankara İftar Saati

Ankara iftar vakti saat kaçta? sorusunun cevabını merak edenler için Ankara 2 Nisan Cumartesi saat 19:20'de olacak. Oruç tutanlar orucunu 19:20'de açabilecek.

İzmir İftar Saati

İzmir için iftar vakti saati 19:42'de gerçekleşecek. İzmir içi oruç tutan kişiler saat 19:42'de oruçlarını açarak sofralarda yerini alacak.

Muğla İftar Saati

Muğla içi oruç tutan kişiler saat 19:36'da oruçlarını açabilecek.

Adana İftar Saati

Adana için iftar saati 2022 senesinin ilk günü 19:08'de açılacak. Adana içi oruç tutanlar saat 19:08'de oruçlarını açabilecek.

Diyarbakır İftar Saati

Diyarbakır içi iftar saati 18:49 olacak. Diyabakır içi oruç tutan kişiler saat 18:49'da oruçlarını açabilecek.

Denizli İftar Saati

Denizli içi iftar saati 19:34 olacak. Denizli halkı oruçlarını saat 19:34'te açarak Ramazan'ın ilk gününü tamamlayacaklar.

Trabzon İftar Saati

Trabzon içi iftar saati 18:52 olacak. Trabzon içi oruç tutan kişiler saat 18:52'de oruçlarını açacaklar.

Gaziantep İftar Saati

Gaziantep içi iftar yapacak kişiler oruçlarını saat 19:19'da açabilecekler.

Aydın İftar Saati

Aydın içi iftar saati 19:39 olarak belirlendi. Aydın halkı saat 19:39'da iftar yaparak oruçlarını açabilecek.

Samsun İftar Saati

Samsun içi oruç tutanlar için iftar saati 19:07 olacak. Samsun'da oruç tutan kişiler iftar sofralarına saat 19:07'de oturabilecek.