Araba sahibi olmak isteyenlerin uzun zamandır beklediği o haber geldi. 2. El otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyen birçok kişi için tarih belli oldu. Bahar ayı 2. el otomobil piyasasını yakından etkileyecek. Peki 2. El Otomobil Fiyatları Ne Zaman Düşecek? 2. El Otomobil Fiyatları Düşecek mi?

Mart ayının satışlarına göre Nisan ayındaki satışların durumu belli oldu. Otomobil sahibi olmak isteyen kişiler uzun süredir 2. el otomobil piyasasının düşmesini bekliyordu. 2. El otomobil piyasası düştü. Son yıllarda otomobil piyasası en zirve zamanlarını görmüştü. Sıfır otomobil fiyatlarına vatandaş yaklaşamazken 2. el araç fiyatları da bir o kadar pahalıydı. Otomobil piyasasında yaşanacak düşüşlere gözlerini çeviren vatandaş için beklenen haber geldi. 2. el otomobil piyasası düştü mü? 2. el araçlar ne kadar?

Türkiye bakılan istatistiklere göre geçtiğimiz ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 148 bin 345 satış gerçekleştirdi. Mart ayı şubat ayı ile kıyaslandığında Mart ayındaki satış %29 artışa geçti. Geçen yılın mart ayına bakıldığında %19 ve son üç yılın oranlarına kıyasla %11 düşüş yaşandı. Satışlarda yaşanna bu düşüşün nedeni 2.el otomobil piyasasındaki artış olarak gözlemlendi.

2. El Otomobil Fiyatları Ne Zaman Düşecek?

Araba piyasasındaki artış vatandaşın ümidini kesmek üzere. Hem sıfır hem de 2. el araçların oldukça pahalı olması vatandaşın araba sahibi olma hayallerini biraz daha ertlemesine neden olmuştu. Özellikle de korona virüs döneminde hem enflasyon hem de dolar kurunun artması ile birlikte pek çok şeye vatandaş dokunamaz olmuştu. Bu dokunulamazların içinde araba sahibi olma halleride dahil oldu.

Bahar ve yaz aylarının yavaş yavaş gelmesiyle birlikte pek çok kişi otomobil piyasasının düşmesini bekledi. Otomobil piyasasında herhangi bir düşüş gözlemleyemeyen vatandaş gözlerini gelecek haberlere çevirdi. Bahar ve yaz ayının gelmesiyle birlikte fiyatların düşmesini bekleyen vatandaş yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 2. El otomobil piyasasındaki araçların fiyatları düşmek yerine daha da yükseldi.