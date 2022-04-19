Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, dün haftaya bomba gibi başladı. Yarışmacılar gün sonunda puanlarını verdi. Peki dünkü programda puan durumu nasıldı? İşte Yemekteyiz puan durumu...

Her hafta farklı yarışmacılar ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, bu hafta yarışmacılar ile gündeme geldi. Diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar 15.000 TL'nin sahibi olmak için büyük mücadeleye başladı. Yarışmacıların iddialı konuşmalarının yanı sıra dinmeyen gerginlik daha ilk bölümden görüldü. Bunun üzerine haftanın ilk günü yarışan yarışmacının performansı yorumlanarak, puanlamalar yapıldı. Peki puan durumları nasıldı?

Fragmanın yayınlanmasının ardından yarışmacıların söylemleri oldukça ilgi çekmişti. Her yarışmacının hırslı ve iddialı olmasının yanı sıra daha ilk günden ikili diyaloglar da başladı. Haftanın ilk yarışmacısı Pınar Başoğlu da hırslı ve kazanmak isteyen yarışmacılardan olduğunu gösterdi. Hazırladığı menü ile birlikte iddialı olduğunu dile getiren Pınar, yemeklerine de güvendiğini dile getirdi.

İlk günün yani 18 Nisan Pazartesi günü yarışan Pınar'ın menüsü şu şekildeydi; Lebeniye Çorbası, Beşamelli Tavuk Volovan Üzerine Domates Soslu, Semizotu Salatalık Mezesi, Kremalı Mantar Soslu Ispanak Yatağında Bonfile, Soya Soslu Sebzeli Pilav, Top Peynirli Narlı Yeşillik Salatası, Ekler

Oldukça iddialı olduğunu söyleyen Pınar'ın menüsü ise diğer yarışmacılar tarafından eleştirildi. Birbirinden farklı menüler hazırlamak isteyen yarışmacıları Pınar'ın menüsünü basit bulduklarını dile getirdi. Menünün içeriğinin hazır olduğunu ve yapım aşamasının kolay olduğunu söylediler. Peki bu yorumların ardından Pınar'ın puanları nasıl oldu?

Pınar Başoğlu Puan Durumu:

Bilge Kılıç - 5 Puan

Muhammet Gök - 6 Puan

Bahar Demir - 6 Puan

Kaan Temizkan - 7 Puan ve

Zuhal Topal - 7 Puan vererek,

Pınar haftayı 31 puan ile tamamladı.

Haftaya iyi bir başlangıç yapan Pınar'ın puan durumunu ise gelecek günlerde yarışacak olan diğer yarışmacılar belirleyecek. Puan durumu ne kadar iyi olursa olsun, rekabet dolu geçen yarışmada her yarışmacı diğerini geçmek için tüm hafta performanslarını sergileyecekler.

19 Nisan Salı Yemekteyiz Puan Durumu

Bugün yarışacak olan Bilge Hanımın ise performansı oldukça merak ediliyor. Bu yayınlanan fragmanda dün yarışan Pınar hanım ile bugün yarışacak olan Bilge hanımın sert diyalogları damga vurdu. Finalde Bilge hanımın ağlaması ise büyük şaşkınlık yarattı. Puan durumu bugün yayınlanan bölümden sonra belli olacak.