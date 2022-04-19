Premier Lig'de bu akşam Liverpool, Manchester United'ı ağırlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği maçın saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki; Liverpool- Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar gursesgazetesi.com'da yer alıyor.

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İngiltere'de Premier Lig heyecanı devam ediyor. 29 haftanın geride kaldığı Premier Lig'de 30. hafta karşılaşmalarının en önemlilerinden biri Liverpool- Manchester United maçı olarak görülüyor. Bu büyük maç yalnızca İngiltere'den değil dünyanın dört bir yanından futbol severler tarafından takip edilecek. Liverpool evinde, Anfield Road'da Manchester United'ı ağırlayacak.

İki kırmızılı ekibin karşı karşıya geleceği maçta sonuç merak ediliyor. Bir tarafta şampiyonluğun iki adayından biri olan ve şu an ligde 2'nci sırada bulunan Liverpool, diğer tarafta ise Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Manchester United yer alıyor. Anketler sonucunda Liverpool'un yüzde yetmiş oranla galip geleceği öngörülen mücadelede Manchester United tüm gücüyle mücadele etmek istiyor. Her iki takımın da büyük bir güçle mücadele edeceği maç ile ilgili ise pek çok açıklama yapıldı ve taraftarlar heyecanlandı.

Herkesin heyecanla beklediği mücadele için yapılan açıklamalar ve öngörüler ise taraftarları daha da heyecanlandırdı. Liverpool'un başarılı Alman teknik adamı Jürgen Klopp maça dair; "Bu büyük, devasa bir maç. Bu iki takım, dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alıyor. Bu durumla başa çıkabilmeliyiz. Bazı futbolcular da bunları öğrenmek, bilmek zorunda. Manchester United maçı her iki takım için de inanılmaz derecede önemli olacak." ifadelerini kullanan Klopp, sözlerine şu şekilde devam etti; "Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Gergin bir 90 dakika olacak. Her iki takım da savaşacak." sözlerini ekledi.

Bu sözlerin ardından Liverpool ve Manchester United taraftarlarının yanı sıra dünyadan pek çok futbol severin de maça olan heyecanı arttı. Peki; futbol severler karşılaşmayı saat kaçta, hangi kanaldan takip edebilecek?

Liverpool- Manchester United Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Tüm dünyanın nefeslerini tuttuğu karşılaşma ile ilgili en çok merak edilenler arasında maç saati ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor. Peki Liverpool, Manchester United maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Liverpool ile Manchester United'ın karşılaşacağı maç Türkiye saati ile saat 22.00'de başlayacak. Liverpool'un evinde, Anfield Road'da Manchester United'ı ağırlayacağı mücadele ise S Sport ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak.