İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçı bu akşam oynanacak. Ligde 2.sırada bulunan Liverpool, evinde beşinci sıradaki Manchester United'ı ağırlayacak. 19 Nisan Liverpool Manchester United S Sport Plus İzle! City Liverpool Maçı İzle!

İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçı bu akşam oynanacak. Ligde ikinci sırada yer alan Liverpool evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Kırmızıların teknik adamı Jürgen Klopp, kırmızı şimşeklerin koçu Ralf Ragnick'i alt ederek şampiyonluk yarışındaki yerini garantilemek istiyor. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir yer alan maç için bütün futbol severler nefeslerini tutmuş durumda. 19 Nisan Liverpool Manchester United S Sport Plus İzle! City Liverpool Maçı İzle! İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor..

Liverpool Manchester United S Sport Plus İzle

73 puanla 2.sırada yer alan Liverpool 5 maçtır yenilmiyor. 54 puanla Liverpool'u takip eden Manchester United ise son maçta mağlubiyet yüzü gördü. Her iki takımın da iyi hazırlandığı mücadele bu akşam oynanacak. Liverpool Manchester United karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar ise maç linki arıyor.

19 Nisan Salı günü Liverpool Manchester United arasında oynanacak olan nefesleri kesecek mücadele S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Peki S Sport Plus şifresiz nasıl izlenir?

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR? LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI İZLE

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Portekiz Süper Lig, Çin Süper Lig gibi dünya devlerinin sahne aldığı önemli liglerin maçlarını yayınlayan kuruluş S Sport üyelik sistemi ile çalışmaktadır. S Sport Plus Aylık Paket almak isteyen spor severlerin ödeyeceği tutar; aylık 21,99 TL. Ancak; yıllık paketi ile spor severler için indirimli fiyat sunan S Sport Plus Yıllık Paket ile 179,9 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED İLK 11'LER

Liverpool muhtemel ilk 11: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane.

Manchester United muhtemel ilk 11: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo.